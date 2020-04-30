Strateji Oyunu COVID: The Outbreak Duyuruldu

Koronavirüs salgınını durdurmak için mücadele vereceğiniz strateji oyunu COVID: The Outbreak, bilgisayar oyuncuları için duyuruldu. Oyun, insanları salgına karşı bilinçlendirme amacı taşıyan Plague Inc. tarzı bir deneyim sunuyor.

Polonyalı geliştirici Jujubee S.A., koronavirüs temalı gerçek zamanlı strateji oyunu COVID: The Outbreak'i yayınladığı fragmanla duyurdu. Stüdyo, yeni oyunuyla dünyanın dört bir yanındaki insanların COVID-19 salgınıyla yüzleşmelerini ve salgın konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyor.

COVID: The Outbreak'te Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) lideri olarak koronavirüsün yayılmasını kontrol etmeye ve çok geç olmadan insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun, kriz yönetimine ek olarak, oyunculara salgın durumunda nasıl davranacakları, hangi önlemleri uygulayacakları, kendilerini ve sevdiklerini en etkili şekilde nasıl koruyacakları hakkında bilgiler sağlıyor.

COVID: The Outbreak'te salgına karşı kontrolü ele almaya çalışacaksınız

COVID: The Outbreak'te fonları, personeli, ilaçları ve araştırma önceliklerini yöneterek koronavirüs salgınına karşı dünyaya ne yapılması gerektiği konusunda yol gösteriyorsunuz. Oyunda, ulusal acil durum ilan edip sınırları kapatarak önlemler alabiliyorsunuz. Hastalıkla mücadele için yeni yollar geliştirmek ise en önemli stratejiler olacak.

Elbette salgın sürecinde her zaman işler yolunda gitmiyor. Sürekli ortaya çıkan sahte haberlere, tehdidi görmezden gelen insanlara, stokçuluğa ve salgın sürecini olumsuz etkileyen birçok soruna karşı savaşacaksınız. Diğer yandan hastaneler, acil çadırları, araştırma kurumları, kontrol noktaları ve polis karakolları gibi binalar inşa ederek de kontrolü ele almaya çalışacaksınız.

COVID: The Outbreak çıkış tarihi

Oyun, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan verilerin yanı sıra uzmanlardan ve danışmanlardan edinilen bilgilere dayanıyor. Eylemleriniz yoluyla, salgını yönetmenin ne kadar zor olduğunu, kararlarınızın küresel salgına karşı mücadele üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görebileceksiniz. Oyun, mekanikleri açısından bir diğer salgın oyunu Plague Inc.'i de andırıyor.

COVID: The Outbreak, 29 Mayıs'ta PC için Steam üzerinden 13.99 dolardan satışa sunulacak. Geliştirici, oyunu gelecekte diğer platformlara da taşımayı planlıyor.

COVID: The Outbreak fragmanı