Okulların Tatil Edilmesinin Ardından Twitter’da Yapılan Payl

Corona virüsü nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından şehir dışında okuyan yüzbinlerce öğrenci memleketlerine dönmek için bilet gişelerinde devasa kuyruklar oluşturdular. Bu olay Twitter’ın da gündemine oturdu.

Şu anda dünya üzerinde en çok konuşulan konuların başında gelen corona virüsü (Kovid-19), büyük bir hızla yayılmaya devam ederken, geçtiğimiz gün ilk defa ülkemizde de görülmüştü. Bu olayın ardından yüksek çaplı önlemler almaya başlayan devlet, son olarak okulların tatil edildiğini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve liselerin 1 hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil olduğu duyuruldu.

Yapılan bu duyurunun ardından özellikle şehir dışında okuyan yüzbinlerce üniversite öğrencisi otobüs firmalarına akın etti. 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek isteyen gençler, Twitter’da da gündemi uzun süre meşgul etti. Virüsün salgına dönüşüp yayılmasını engellemek için verilen bu karar, öğrenciler için de son derece olumlu bir şekilde karşılandı.

Sizler için Twitter’da #okullartatil etiketi altında paylaşılan bazı gönderileri derledik. Tatil haberini duyan öğrencilerin sevinçlerini paylaştıkları gönderiler son derece eğlenceli olsa da bu şekilde bilet kuyruklarına giren kişilerin salgın riskini artırdığını da söylememiz gerekiyor. Verilen bu iznin, esas amacıyla insanların evlerinde kalıp mecbur kalmadıkça insanlarla toplu temaslara geçmemeleri için yapıldığını hatırlatmalıyız. Yine de yolculuk yapacaksanız önlemlerinizi almanızı önemle rica ediyoruz.

Karşınızda izin haberi sonrası Twitter’da paylaşılan paylaşımlar: