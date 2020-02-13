2020 yılını endişe dolu haberlerle başlatan Corona virüsü (COVID-19), ortaya çıktığı Çin’de yaşamı adeta felç etti. Ülkenin çeşitli kentlerinde çekilen görüntüler, yüzlerce insanın ölümüne neden olan virüsün şehir hayatına ne denli etkilediğini ortaya koydu.

Corona virüsünün aldığı can sayısı gittikçe artarken salgını kontrol almak için yürütülen çalışmalar sürüyor. Resmî adı ‘COVID-19’ olarak belirlenen virüsün, SARS virüsünün ölümüne sebep olduğu insan sayısını çoktan geçmiş olması, başta Çin olmak üzere tüm dünyaya korku salıyor. Hastalığın yaygın olduğu ülkelerde geçici hastane yapımı gibi birçok çalışma sürerken diğer ülkeler, virüsün içeriye alınmasını engellemek adına aldığı önlemleri sürdürüyor.

Virüs en güncel verilere göre tam 1369 insanın canına mal oldu. Sadece dün Çin’de 242 kişi virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Durumu ciddi olan hasta sayısı 8 bin 219’ken tamamen iyileşen hasta sayısı 6 bin 32 olarak biliniyor.

Corona virüsü çıktığından beri çıkış yeri olan Wuhan’daki hayatı durdurmuş, bölgeyi post-apokaliptik bir atmosfere büründürmüştü. Ancak virüsün büyük oranda etkilediği kentler sadece Wuhan’la sınırlı kalmıyor. Başkent Pekin ve ülkenin en büyük kentlerinden olan Şanghay da dahil olmak üzere Çin’deki birçok şehir, sahip olduğu görüntülerle virüsün insan hayatına olan olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.

Şanghay’da insan bulmak zorlaştı

Ülkenin en büyük ve aktif şehirlerinden biri olan Şanghay’da henüz bir karantina uygulaması olmamasına karşın, halkın büyük bir çoğunluğu virüs korkusundan sokağa çıkmıyor. Şehirde çekilen kareler, Corona virüsünün ülkede neden olduğu paniği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Dünyanın en büyük metropollerinden olmakla ünlü şehir Şanghay’da insan bulmak, an itibarıyla oldukça zor.

Pekin’de de hayat durmuş durumda

Normalde her gün binlerce insanın doldurduğu Pekin sokaklarında da bir ölüm sessizliği hâkim durumda. Şehirde sokağa çıkan az miktardaki insanlar yetkililerce sağlık kontrollerinden geçiriliyor ve dışarı çıkma nedenleri araştırılıyor. Şehir belediyesi otel, alışveriş merkezi, eğlence alanları, toplu taşıma araçları ve restoran gibi virüs bulaşma riski yüksek yerlerde maske kullanımını zorunlu tutuyor.