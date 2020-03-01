Microsoft, Yeni Simgeleri Windows 10 Kullanıcılarına Açıyor

İşletim sistemi Windows 10 üzerinde sürekli olarak yenilikler yapan Microsoft, geçtiğimiz günlerde arayüzdeki bazı programların simgelerinde değişikliğe gitmişti. Simge değişikliklerini ilk olarak Insider kullanıcılarına sunan Microsoft, bu yeniliği tüm Windows 10 kullanıcılarına açıyor.

Yazılım devi Microsoft, işletim sistemlerinin en günceli olan Windows 10 üzerindeki çalışmalara devam ediyor. Daha önce Windows 10'un son işletim sistemi olacağını ve bu sistemin güncellenerek yoluna devam edeceğini ifade eden firma, Windows 10 kullanıcılarının görmekten sıkıldığı bazı simgeleri yenileriyle değiştirme kararı aldı.

Windows kullanıcılarının sıkça kullandığı programlardan bazıları için yeni simgeler tasarlayan Microsoft, bu simgeleri ilk olarak Insider kullanıcılarıyla test etti. Bilindiği gibi Insider kullanıcıları, işletim sistemi üzerinde yapılan değişikliklere geliştirme aşamasında sahip olabiliyorlar. Yeni simgelerdeki çalışmalar ve simgelerin testleri başarılı geçmiş olacak ki yazılım devi, şimdi yeni simge paketini tüm Windows 10 kullanıcılarına açıyor.

Yeni simgelere tüm Windows 10 kullanıcıları erişebilecek:

Standart Windows arayüzüne daha modern bir görünüm katacak olan simgeler, Windows 10'un 1909 sürümüne sahip bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı bile. Yapılan güncellemeyle gelen bu yeniliğin hangi programlarda kendini gösterdiğini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Posta

Hesap Makinesi

Takvim

Fotoğraflar

Office uygulamaları

Microsoft Edge

Listedeki programların yanı sıra yeniliği; Paint, Videolar gibi farklı programlarda da görmeniz mümkün. Kullanıcıların yeni simgeleri gördüklerinde programları tanımaması gibi bir durumla karşılaşmamaları için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Microsoft, programların simgelerinin bazılarında orijinal simgeye bağlı kalmış gibi görünüyor.

Yeni simgeler, kullanıcı arayüzünü eskisinden farklı gösterecek. Bu da kullanıcıların hoşuna gidebilecek bir durum. Bu noktada yeni simgelerin Takvim ve Posta programlarına otomatik olarak uygulandığını ancak diğer programlar için kullanıcıların Microsoft Store üzerinden güncelleme yapmaları gerektiğini ekleyelim. Siz de bilgisayarınızdaki programlarda yeni simgeleri kullanmak istiyorsanız buradan Microsoft Store'a gidip ilgili programların son sürümlerini bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.