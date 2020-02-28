Cortana ne yazık ki bazı konularda ciddi sıkıntılar yaşıyor. 2 + 2 sorusuna doğru cevap veremeyen sesli asistan herkesi şaşırttı. Cortana’nın özellikle ofis çalışanlarına büyük kolaylık sağlaması beklenirken bu başarısızlığı hayal kırıklığına sebep oldu.

Microsoft, geçtiğimiz cuma günü keşfedilen bu işlem hatasını doğruladı. Cortana’nın Windows 10 20H1 sürümündeki hâli, bazı büyük eksikliklerle karşımıza çıkıyor. Bu beklenmeyen eksikliklerden biri ise Cortana’nın temel seviye matematik işlemlerini yapamıyor olması. Bu yüzden Cortana'nın geliştirilme çalışmaları devam edecek.

Microsoft'un sesli asistanı olan Cortana, Windows Görev çubuğuna yerleştirilmiş durumda fakat Türkçe dil desteği olmadığı için ülkemizde kullanılamıyor olduğunu hatırlatalım. Cortana'nın kullanılabildiği bir bilgisayarda simgeye tıkladığınızda sözlü olarak Eyfel Kulesi'nin yüksekliğini veya hava durumunu sorabileceğiniz bu asistan, bilindiği üzere Siri ve Google Asistan ile benzer mantıkta çalışıyor fakat asistanın yapamadıkları, onu rakiplerinin gerisine itiyor.

Cortana, 2+2 sorusuna doğru yanıt veremedi:

Microsoft, cuma günü yayınladığı bir blog yazısında, Cortana ile ilgili bazı sorunların olduğunu doğruladı. Microsoft'un söylediğine göre Cortana ile hesap yapabilir veya ona ülkeler hakkında sorular sorabilirsiniz ancak Cortana'nın güncellenmiş hâli, şirketin bu vaadini yerine getiremedi ve basit bir matematik sorusu olan 2+2'ye doğru yanıt veremedi.

Cortana artık temelde iş için tasarlanmış bir yardımcı olarak karşımıza çıkacak. Microsoft, üretkenliğe vurgu yaparak “Cortana, Microsoft 365'te istediğiniz bilgileri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur” diyor. Bu, iş arkadaşlarınızla ve iş akışınızla ilgili bilgilere her şeyden önce erişebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda Cortana’yla toplantılarınız hakkında görüşebilir ve ondan projelerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Tabii Microsoft'un yaptığı bu doğrulama açıklaması sonrasında hatanın giderilmesi için çalışmaları takip etmenizde fayda var.