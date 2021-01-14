14 Ocak Çarşamba günü itibarıyla Türkiye'de sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere COVID-19 aşısı uygulamasına başlandı. Herhangi bir COVID-19 temasınız yoksa ve öncelikli grupta yer alıyorsanız, aşı randevusu oluşturmak için izlemeniz gereken birçok adım bulunuyor.

Bildiğiniz üzere dün akşam itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, aşı uygulanmasına başlanan öncü kişiler olmuştu. Çin’den gelen CoronoVac aşısı, bugünden itibaren sağlık çalışanları öncelikle olmak üzere Türkiye’de uygulanmaya başlanacak.

Aşının gelmesiyle birlikte insanların kafasında aşıyı ne zaman ve nasıl yaptırabileceklerine dair soru işaretleri oluşmaya başladı. Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç, Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz’ın rehberliğinde 6 adımda nasıl aşı olunabileceğini anlattı.

Adım 1#: e-Nabız uygulamasını indirin

Aşı randevu ve takip işlemlerini, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Nabız uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirerek gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın internet sitesine bilgisayar üzerinden de kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Buraya tıklayarak e-Nabız'ın internet sitesine, aşağıda verdiğimiz bağlantılara tıklayarak da mobil uygulamasına erişebilirsiniz.

Adım #2: Randevu Al seçeneğine tıklayın

Uygulama üzerinde karşınıza çıkan ana sayfanın sol alt kısmında, Randevularım seçeneği bulunuyor. Bu sayfaya tıkladıktan sonra karşınıza Randevu Al seçeneği çıkacaktır. Randevu sayfasında Aile Hekimi, Hastane Randevusu ve Aşı Randevusu olmak üzere üç farklı seçenek çıkıyor.

Adım #3: COVID-19 Aşı Randevusu al seçeneğine tıklayın

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, eğer aşı uygulaması için öncelikli gruptaysanız COVID-19 aşısı için hastane, tarih ve saat belirleyerek randevu oluşturabilirsiniz. Eğer öncelikli grupta olup da COVID-19 temasınız bulunuyorsa, sistem size “Şu anda temaslısınız, 10 gün içerisinde temasınız kalktığında tekrar sorgulayın” yazılı bir mesaj gönderiyor.

Öncelikli grupta değilseniz ise şöyle bir mesajla karşılaşıyorsunuz; "COVID-19 Aşılama Programına ilk olarak Sağlık Çalışanlarımızdan başlanacaktır. Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı, Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir.”

Adım #4: ALO 182’yi arayın

Eğer randevuyu e-Nabız üzerinden oluşturmak istemezseniz, Hastane Randevu Sistemi 182’yi arayarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hat üzerinde size yardımcı olacak görevli ile birlikte aşı uygulamasında öncelikli iseniz randevu oluşturabilirsiniz.

Adım #5: Aşı uygulamasına en fazla iki kişi gidin

Aslında aşı uygulamalarına kalabalık oluşturmamak için tek kişi gidilmesi gerekiyor. Ancak aşı olacak kişi çok yaşlı ya da yalnız kalamayacak durumda ise yanında bir kişi ile birlikte de uygulamaya gidebilir. Aşı olduktan sonra prosedür gereği tansiyonunuzu ve alerjik reaksiyonunuzu gözlemlemek için 15 dakika beklemeniz gerekmektedir.

Adım #6: Aşı olduktan sonra gelen mesajları kontrol edin

Aşı uygulaması yapıldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı durumunuzu takip edebilmek için size bir mesaj atacaktır. Aşıdan sonra herhangi bir şikayetiniz olursa, size gelen mesajları takip ederek en yakın sağlık merkezine başvurmanız gerekiyor.