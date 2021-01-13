Sağlık Bakanı Koca İlk Doz Koronavirüs Aşısını Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşılarına dair açıklamalar yaparken, ilk doz koronavirüs aşısını da oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerin en önemli konu başlıklarından biri olan aşı konusunda açıklamalar yaptı. Bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Koca, ayrıca ilk doz koronavirüs aşısını da yaptırdı.

Aşının ardından konuşan Koca, "Öncelikle aşılama çalışmanın programını milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için bu aşıyı yaptırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Acil Kullanım Onayı verilmişti

CoronaVac adı verilen aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiş, böylece aşının kullanılabilmesi mümkün hale gelmişti. İlk doz aşı da Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya uygulandı.

Aşının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları

Bakanın açıklamalarından öne çıkan diğer ifadeler ise şunlar: "Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu.

Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlattığımız bir gündür.

Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız." dedi.