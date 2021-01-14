Twitter CEO'su Jack Dorsey, Donald Trump'ın platformdan kalıcı olarak banlanmasından gurur duymadığını ifade ederken, söz konusu önlemin özgür internet açısından hayal kırıklığı olduğunu fakat kamu güvenliğine odaklanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter’ın kurucusu ve CEO’su konumunda bulunan Jack Dorsey, eski ABD başkanı Donald Trump’ın platformdan engellenmesinden bu yana süregelen sessizliğini bozdu ve konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabı üzerinden uzun bir tweet serisi paylaşan Dorsey, Trump’ın Twitter’dan kalıcı olarak banlanmasının “sağlıklı bir iletişimi teşvik etme” yönündeki politikaları açısından başarısızlık olduğunu ifade ederken; buna karşın almış oldukları kararın kamu güvenliğine odaklandığının altını çizdi.

Twitter CEO'su: Donald Trump'ı banladığımız için kutlama yapmıyorum

“Donald Trump’ı banladığımız için kutlama yapmıyorum ya da bununla gurur duymuyorum” ifadeleriyle açıklamalarına başlayan Dorsey, “Bunu yapabileceğimiz konusunda (Trump’ı) net bir şekilde uyardıktan sonra hem Twitter’da hem de Twitter dışındaki fiziksel tehditlere dayanarak böyle bir karar verdik. Bu doğru muydu? Bunun Twitter için doğru karar olduğuna inanıyorum.” dedi.

Bir hesabı kalıcı olarak banlamanın önemli sonuçları olduğunu ifade eden Dorsey, bazı istisnalar olmasına rağmen bir kişiyi Twitter’dan kalıcı olarak uzaklaştırmanın sağlıklı bir iletişimi teşvik etme konusunda başarısızlık olduğunu belirtti. Dorsey’e göre hem Trump’ın neden olduğu hareket hem de Twitter’ın almış olduğu karar, bireylerin ya da şirketlerin küresel kamuya açık iletişimin bir parçası üzerindeki gücünü gösteriyor.

"Donald Trump'ın farklı sosyal medya platformlarından da engellenmesi organize bir eylem değildi"

Donald Trump’ın Twitter ile birlikte diğer sosyal medya platformlarından da banlanmasının “organize” bir eylem olmadığını ifade eden Twitter CEO’su, şirketlerin bu konuda kendi kararlarını verdiklerini ya da başkalarının almış oldukları kararlar ile cesaretlendiklerini belirtti. Dorsey’e göre Trump gibi bir figürün Twitter’dan engellenmesi, bir ülkenin bir kişi ya da kuruma erişim engeli getirmesiyle aynı şey değil fakat özgür ve açık internet için yıkıcı sonuçları olan bir eylem.

Bitcoin’in bu denli popüler olmasının nedeninin herhangi bir kişi veya kurum tarafından kontrol edilmeyen veya etkilenmeyen temel bir internet teknolojisi olması olduğunu ifade eden Dorsey, internetin de olmak istediği şeyin bu olduğunu ve zamanla daha da fazlası olacağını belirtti. Dorsey’e göre yaptıkları şey, internetin açık ve merkezi olmayan bir standart haline gelmesi için sürdürülen bir girişimi finanse etmekten ibaret.