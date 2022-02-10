COVID-19 Nedeniyle Kapatılan Sınıf Sayısı 8 Kat Arttı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, COVID-19 nedeniyle kapatılan derslik sayısı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. İki gün önce sayıyı 50 olarak açıklayan Bakan, bugünkü açıklamasında 434 dersliğin kapatıldığını duyurdu.

Omicron varyantının yayılmaya devam etmesiyle Türkiye’de günlük vaka sayıları 100 binleri de aşmışken, vaka sayılarının önlenmesine yönelik önlemlerin gelip gelmeyeceği halen merak konusu. Özellikle okullar özelinde sorulan bu sorular, kesin bir şekilde verilen yüz yüze eğitime devam mesajıyla sonlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki gün önce yaptığı açıklamada da toplam 850 bin adet derslikte vaka nedeniyle eğitime ara verilen derslik sayısını açıklamıştı. Özer, toplamda 50 derslikte eğitime ara verildiğini söylemişti. Bu açıklamanın iki gün sonrasında, bugün ise yeni bir açıklama daha geldi. Mahmut Özer, eğitime ara verilen derslik sayısının artışını gösteren açıklama paylaştı.

Eğitime ara verilen derslik sayısı iki günde %768 arttı

Ordu Valiliği’nde gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, bugün itibarıyla 850 bin derslikten 434’ünde eğitime ara verildiğini açıkladı. Özer’in açıklaması şu şekildeydi:

“Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz. Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik.

Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, 'Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu. İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Özer’in açıklamalarına göre eğitime ara verilen derslik sayısı, yalnızca iki günde %768 artarak 434 adete çıktı.