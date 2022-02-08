Milli Eğitim Bakanı'ndan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, birinci dönemdeki kararlılığın ikinci dönemde de devam edeceğini söyledi. Mahmut Özer, COVID-19 nedeniyle kapalı olan sınıfların sayısını da açıkladı.

Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında patlamaların yaşandığı bugünlerde gündemin en önemli isimlerinden bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'di. Zira veliler ile öğrenciler uzaktan öğretime geçiş isterken Milli Eğitim Bakanlığı ise buna sıcak bakmadı ve dün itibarıyla da yeni dönem yüz yüze olarak başladı.

Bugünse Mahmut Özer'den yeni bir açıklama geldi. Konya'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özer, bir kez daha yüz yüze kesintisiz eğitim vurgusu yaptı. Omicron varyantının okullara yansımasının çok düşük olduğunu ifade eden Bakan Özer, birinci dönemdeki kararlılığın ikinci dönemde de sürdürüleceğini belirtti.

"Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in altında"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalarda, 850 bin sınıfın yalnızca 50 tanesinde yüz yüze eğitime ara verildiği ifade edildi. Kapalı olan sınıfların oranının yüzde 1 bile olmadığını söyleyen Bakan Özer, okul dışı ortamlardaki önlemlere de dikkat çekti. Mahmut Özer, Konya'da şöyle konuştu:

"Yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'sinde vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Şu an itibarıyla Omicron varyantının yaygınlığı çok yüksek olmasına rağmen okullarımıza yansıması son derece düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettireceğiz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler, çok önemli. Bu önlemlere okul dışı ortamlarda da riayet etmek çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için velilerimizden ve toplumumuzdan istirhamımız, okulların yüz yüze eğitime açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi devam edecek."