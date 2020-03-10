Corona Virüsü Aşısını Test Etmek İçin Gönüllüler Aranıyor

Küresel çapta ölümcül bir salgına dönüşen yeni tip corona virüsü ya da resmi adıyla COVID-19’a yönelik olarak geliştirilen aşıların testi için sağlıklı gönüllüler aranıyor. Katılımcılar, 14 aylık süre zarfında 11 kez aşılanmaları halinde toplamda 1.100 dolar kazanacaklar.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve bulaştığı ülkelerde hayatı felç etme noktasına getiren yeni tip corona virüsü salgını COVID-19, büyük bir halk sağlığı sorununa dönüşmüş durumda. Virüsün genom yapısını çıkartan bilim insanları, bazı önemli ipuçlarına ulaşmalarına rağmen, enfeksiyonun henüz tedavisini bulabilmiş değil.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir sağlık organizasyonu olan Kaiser Permanente’nin Seattle'daki araştırma kliniği, COVID-19’a yönelik olarak geliştirilecek aşıların deneyleri için gönüllü denekler arıyor. Klinik ortamda gönüllü ilaç denekliği yapmak isteyen 18-55 yaş grubundaki toplam 45 sağlıklı kişi, rastgele üç gruba ayrılacak ve her birine deneysel aşının farklı bir dozu verilecek.

İlaç araştırmasına katılan denekler, süreç sonunda 1.100 dolar kazanacak

Katılımcılar, 14 aylık süre zarfında 11 kez aşılanmaları halinde toplamda 1.100 dolar kazanacaklar. Klinik deneylere önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor ancak test edilen aşının güvenli olup olmadığının veya insanlarda işe yarayıp yaramadığının 12 ila 18 ayda belli olacağı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre şu an itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan 35 farklı corona virüsü aşısı bulunuyor. Bunlardan hangilerinin kesin tedavi yöntemi olacağını ise orta ve uzun vadede yapılacak klinik testlerin sonuçları gösterecek. Dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından paylaşılan verilerine göre COVID-19, şu ana kadar küresel çapta 113 binden fazla kişiye bulaştı ve toplamda 4.009 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.