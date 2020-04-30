COVID-19'a Tekrar Yakalanan Kişi Sayısı Bilinenden Daha Az

Güney Kore’de geçtiğimiz süreçte koronavirüsü yenen hastalarda yeniden virüs tespit edilmişti. Bu tespitin yanlış olduğu açıklandı. Testleri kandıran şey ise ölse de vücutta kalan COVID-19 virüsleri.

Koronavirüs pandemisi sürecinde en çok merak edilen konulardan birisi de COVID-19’u yendikten sonra insanların tekrar virüse yakalanıp yakalanmayacağı konusu. Geçtiğimiz aylarda bu konuda pek çok araştırma yapılmış ve bazı hastaların yeniden koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.

Koronavirüs salgınını hızlı ve etkili bir şekilde kontrol altına alan ülkelerden biri olan Güney Kore, nisan ayının başlarında koronavirüse yeniden yakalanan insanların sayısında hızlı bir artış yaşandığını belirtmişti. Güney Kore’deki bulaşıcı hastalık uzmanları, 29 Nisan’da koronavirüs hakkında nispeten iyi bir haber verdiler. Virüsü yendikten sonra yeniden enfekte olduğu açıklanan 300 kadar hastanın büyük kısmının, aslında koronavirüse yeniden yakalanmadığı açıklandı. Bu kişilerde yapılan testlerin yeniden pozitif çıkma sebebi, ölse de vücutta kalan virüslerin testlerde çıkması olarak gösterildi.

Virüs ölse de parçaları vücutta kalıyor

Bu yanlış anlaşılma, virüsün enfekte olan insanlarda yeniden gözükmesi durumunu daha düşük seviyelere çekiyor. COVID-19’un kontrolü için klinik komitesine başkanlık eden Oh myoung-don, düzenlediği basın toplantısında yeniden enfeksiyon gösterdiği iddia edilen koronavirüs hastalarına yapılan testlerin aslında ölü COVID-19’ların ribonükleik asidini tespit ettiğini açıkladı.

Daha önceki çalışmalarda, COVID-19 hastalığı geçirip iyileşen kişilerin semptomlar kalktıktan 8 gün sonra koronavirüs testlerinin yeniden pozitif çıktığı görülmüştü. Geçtiğimiz pazar günü Güney Kore’de 263 kişi, daha önce koronavirüse yakalanıp iyileştiği açıklandıktan sonra yeniden hastalığa yakalanmıştı. Pek çok hastanın yanlış tespit edildiğini doğrulayan Güney Kore, virüse birden fazla kez yakalanan hastaların minimal bulaşıcılığa sahip olduğunu söyledi.