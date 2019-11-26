CRdownload Dosyası Nedir, Nasıl Açılır?

Google Chrome kullanıcıları 'CRdownload' dosyalarıyla sık sık karşılaşıyor. İndirme işlemlerine ait bir uzantı olan bu dosyalara çift tıkladığınızda ya hiçbir şey olmuyor ya da bir hata mesajı alıyorsunuz. Peki bu durumda ne yapmalısınız?

İnternetten indirdiğimiz .rar veya .zip uzantılı dosyaları açmak için genellikle yılların emektarı WinRAR’ı kullanırız. Bir müzik dosyasını açmak için ise Windows Media Player gibi müzik çalar programlarını kullanırız. Bugün bahsedeceğimiz dosya türü ise bunlardan biraz farklı: CRdownload dosyası.

Bilgisayarınıza bir CRdownload dosyası indirdiğiniz zaman bazen bu dosya açılmıyor. Dosyaya çift tıklıyorsunuz ve hiçbir işlem gerçekleşmiyor ya da hata mesajı beliriyor. Böyle bir durumda ne yapmanız gerek?

CRdownload uzantılı dosyalar nereden geliyor?

CRdownload dosyasını açmanın anahtarı, dosyanın türünden geçiyor. CRdownload dosyaları web dosyaları kategorisinde bulunuyor. Eğer Google Chrome kullanıyor ve indirme işlemlerini tarayıcı üzerinden gerçekleştiriyorsanız bu dosya formatı ile sık sık karşılaşıyorsunuz demektir. Tıpkı torrent dosyalarının formatı olan ".torrent" uzantısı gibi, CRdownload formatı da aslında bir indirme istemcisi görevi görüyor. Chrome üzerinde Tamamlanmayan indirme işlemlerine ait dosyalar, CRdownload formatı ile kaydediliyor.

Dosyanın CRdownload olup olmadığını öğrenmek için;

Windows:

Dosyanın üzerine gelip sağ tıklayın

En alttaki ‘ Özellikler ’ seçeneğine tıklayın

’ seçeneğine tıklayın ‘Genel’ sekmesine gelin ve ‘Dosya türü’ yazan yere bakın

Macintosh:

Dosyaya sağ tıklayıp ‘ Özellikler ’ seçeneğine tıklayın

’ seçeneğine tıklayın ‘Tür’ sekmesinin altında yazana bakın

CRdownload dosyasını açmak için hangi program kullanılır?

Bilgisayarınız, CRdownload dosyasını açmak için yanlış programı kullanıyor olabilir ya da gerekli program hiç yüklü bile olmayabilir. CRdownload dosyasını açmak için Google Chrome da dahil birkaç program bulunuyor. Bizim tavsiye edeceğimiz tabii ki de en güvenli yöntem olan Google Chrome. Tarayıcıyı buradan indirebilirsiniz.

File Magic ile CRdownload dosyası açma işlemleri:

CRdownload dosyasını görüntülemek için ayrıca genel bir dosya görüntüleme programı kullanabilirsiniz, tabii dosyanın türüne bağlı olarak. Açamadığınız bir CRdownload dosyası olduğunda File Magic isimli buradan indirebileceğiniz genel dosya görüntüleme programını kullanabilirsiniz.

File Magic ile CRdownload dosyası nasıl açılır?

Yukarıdaki linkten File Magic programını indirin

Kurulumu başlatın ve yüklemek istediğiniz dizini seçin

Kurulumu tamamlayın ve programı açın

Açmak istediğiniz dosyayı programa sürükleyip bırakın ya da sol üst taraftaki ‘Aç’ tuşuna basın

Bütün bu işlemlerin ardından görüntülemek istediğiniz CRdownload dosyasını görüntüleyebilirsiniz. Bu programda CRdownload dosyaları dışında da bütün dosya türlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin bilgisayarınızda Microsoft Office programları yüklü olmasa bile bir Excel belgesini bu programda görüntüleyebiliyorsunuz. Ya da bir Adobe PDF belgesini bu programda aynı şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.

Rehberimizi özetleyecek olursak:

CRdownload dosyaları genellikle Chrome’dan indirmeyi başlatıp indirmeyi tamamlamada başarısız olduğunuz dosyalardır. Böyle uzantılı bir dosya gördüğünüzde tarayıcınızda en son indirdiklerinize bakıp hatalı olanları tekrar denemenizi de tavsiye ederiz. Ancak garanti olması adına yukarıda tavsiye ettiğimiz programı da kullanmanız sıkıntı çıkarmaz.

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