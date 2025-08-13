İlk tanıtıldığından bu yana grafikleri ve dünyasıyla ağzımızı âdeta açık bırakan Crimson Desert'in çıkış tarihi ertelendi.

Pearl Abyss, merakla beklenen açık dünya RPG’si Crimson Desert’in çıkışını 2026’nın ilk çeyreğine erteledi. Geçtiğimiz The Game Awards etkinliğinde detaylı bir şekilde tanıtılan oyunun normal şartlarda bu yıl içinde çıkması bekleniyordu ancak geliştirici ekip bu yılki takvime yetişemedi.

Ertelenme haberi, şirketin 2025’in ikinci çeyrek finansal toplantısında açıklandı. Geliştiricilere göre şu anda oyunun seslendirmeleri yapılıyor ve konsol sertifikasyon süreci devam ediyor. Ayrıca oyun, Ağustos ayında Gamescom ve PAX West’te sergilenecek ancak bu etkinliklerde yeni çıkış tarihi açıklanmayacak.

Crimson Desert, 2026'nın ilk çeyreğinde çıkacak

Pearl Abyss, bu ilk büyük AAA oyunlarının ertelenme sebebinin seslendirme, konsol sertifikasyonu, dağıtım planları ve partnerlerle uyum gibi işlerin beklenenden uzun sürmesinden kaynaklandığını söyledi ve oyunculardan özür diledi.

Crimson Desert'ten bahsetmek gerekirse; oyun devasa açık dünyası, etkileyici boss savaşları ve grafikleriyle dikkat çekiyor. Tek oyunculu hikâyesi 50-80 saat sürecek olan oyunun çok oyunculu modu ise daha sonra çıkacak ve söylentilere göre GTA’nın online modu gibi olacak.

Peki siz Crimson Desert'i çıktığında oynamayı düşünüyor musunuz? Oyuna dair beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.