Hava taşıtlarının iç tasarımı konusunda geleceği şekillendirecek yeni konseptlerin yarıştığı Crystal Cabin Award'ın 'Üniversite' kategorisini bu sene en az standart kabin tasarımları kadar sıkıcı görünen 'Coffee House Cabin' kazandı.

Uçak kabinleri sıkıcıdır. Daracık koridorları, bacakları felç eden koltuk aralıkları ve balık istifi gibi hissettiren tasarımlarıyla bir an önce içinden çıkmak istediğimiz kabinler, maksimum verimlilik yani bir diğer deyişle maksimum yolcu kapasitesi için tasarlanmış durumda. Haliyle bu konuda büyük beklentiler içinde olmaya gerek yok.

Uçak kabinlerini bu sıkıcı halinden uzaklaştırmak ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını desteklemek için 2007 yılından beri bir ödül etkinliği düzenleniyor. Crystal Cabin Award isimli bu ödül, farklı kategorilerde yarışan en yenilikçi, uygulanabilir fikirlere veriliyor. Bu sene, ödül verilen kategorilerden biri olan 'Üniversite' kategorisinin kazananı ise tam olarak hangi yönüyle yenilikçi ve yaratıcı olduğu konusunda kafamızda bazı soru işaretleri oluşturdu.

Ekonomiden biraz pahalı, birinci sınıftan daha ucuz:

Ohio eyaletinin en büyük üniversitelerinden biri olan Cincinatti Üniversitesi'nin tasarımı olan Coffee House Cabin, yolculuk esnasında rahatça toplantılara katılabilme imkanı sağlamak ve uzaktan çalışma modeline uygun bir ortam sunmak gibi konseptler üzerine geliştirilmiş.

Uçak kabininin ortasında konumlandırılmış uzun bir toplantı masasına benzeyen tasarım, özellikle uygulanabilir bulunması ve maliyet avantajı sağlayan uygun fiyatlı bir konsept olması sebebiyle ödüle layık görülmüş. Ancak yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin ön planda olması beklenen bir yarışmada koltukları yan çevirip ortaya bir masa atma fikri ne derece yenilikçi görülmüş, o kısmı biraz düşündürücü.

Tasarımı gerçekleştiren ekibin tasarımları ile ilgili hayalleri, yolcuların bu türden bir seyahat için koltuklarına ekonomi sınıfından biraz daha fazla ücret ödeseler de bu 'konforlu' yolculuğun bedelinin birinci sınıf kadar da fazla olmaması.

Kategoride yarışan tüm konseptlere buradan göz atabilirsiniz: