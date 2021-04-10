Sefa Kındır isimli bir YouTuber'ın 'el yapımı uçağı' test sürüşü sırasında kaza yaptı. Hızlanıp havalanarak ardından düşen uçağı gören çevre sakinleri, insansız hava aracı düştüğünü sandı.

Osmaniye'de yaşayan Youtuber Sefa Kındır, bir videosunda kullanmak üzere uzun zamandır hayali olduğunu söylediği bir mini uçak tasarladı. Henüz test aşamasında olan ve karada hareket ettirilen uçak birden hızlanıp havalanınca kontrolünü kaybeden Kındır, yoldan çıkıp bariyerlere çarparak kaza geçirdi.

300 CC'lik motor kullanılarak tasarlanan araç, rüzgarın da etkisiyle 80 km hıza ulaştı ve havalandı. Ancak kontrol kaybedilince yere çakılan uçak büyük hasar aldı. Yaşanan kazada kimseye bir zarar gelmedi. Fakat uçağın düştüğünü gören çevre sakinleri, düşenin bir insansız hava aracı olduğunu sanarak hemen bölgeye geldi.

Uçağı karada yürütmek istemişler:

Çevrede olaya şahit olan sakinler tarafından basına haber verilince olay yerine giden ekipler karşılarında YouTuber'ı gördü. Sefa Kındır olayın yaşandığı yere gelen basın mensuplarına durumu ''Bir uçak yapmayı denedim. Böyle bir hayalim vardı. 300 CC’lik motordan güzel bir uçak ürettim. Uçağımızı denemeye çıktık. 80 kilometre kadar hıza ulaştığımda uçağım havalanmaya çalıştı. Aslında bu videomda uçağı uçurmayacaktık. Karada yürütmek istedik. Uçak uçmaya çalıştı. Kanatlarda uçma mekanizmaları olmadığı için uçağın önü havalandığı için kaza geçirdik'' sözleriyle anlattı.

Basına çevre sakinlerinin haber verdiğini söyleyen Kındır, ''Sizlere de haber gelmiş insansız hava aracı düştü diye ama insanlı hava aracı düştü. Böyle bir olay geldi başımıza. Görenler yardım etmeye geldi. Onlar da şaşırdı bu uçak nereden geldi buraya diye'' ifadelerini kullandı.