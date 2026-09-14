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970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

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Steam'de bu hafta bir oyun daha ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle bağımsız oyunları sevenlerin beğeneceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.

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Crystal Crisis'i 22 Eylül tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Crystal Crisis nasıl bir oyun?

Bu sevimli ve kaotik yeni renk eşleştirme temalı çevrim içi savaş oyununda, kahramanlardan oluşan yıldızlar kadrosu cesaretlerini sınamak için bir araya geldi. Crystal Crisis, bir dövüş oyunu gibi sunuluyor ancak oyuncular, düşen kristalleri düzenleyip ekrandan temizleyerek saldırı gerçekleştiriyor.

Crystal Crisis'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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