CS:GO ve Dota 2 Sunucularına Erişimde Sorunlar Yaşanıyor

Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam’in iki oynaması ücretsiz oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 oyuncuları, sunuculara erişmekte zorluk yaşıyor. Oyunlara bağlanmaya çalışan pek çok kullanıcı hatalarla karşılaşıyor.

Son dönemde insanların karantina sürecinin de etkisiyle hiç oynamadıkları kadar çok oyun oynadıklarını biliyoruz. Steam’in anlık aktif oyuncu sayısı geçtiğimiz dönemde peşpeşe rekorlar kırmıştı.

Cumartesi akşamını Counter-Strike: Global Offensive ya da Dota 2 ile geçirmek isteyen oyuncular ise oldukça can sıkıcı bir durumla karşı karşıya kaldı. Her iki oyunun da sunucularına oyuncular erişim sağlamakta zorluk yaşıyor.

CS: GO ve Dota 2 çöktü mü?

Oyuncuların büyük bir kısmı oyunlara erişmekte zorluk yaşıyor. Steam forumlarını kontrol ettiğimizde pek çok kişi, oyuna erişim sıkıntıları yaşadığını dile getiriyor. Oyunlara girmeyi başarabilenler ise mücadelelere giremiyor.

Steam forumlarındaki bir kullanıcıya göre oyunlara girmek mümkün olsa bile herhangi bir haritada oynamak imkansız. Seçilen harita ne olursa olsun karşılaşmaya belli bir süre kaldığı belirtiliyor ve bu süre hiç azalmıyor.

Herhangi bir oyun sunucusu 7/24 aktif olarak çalışmaz. En küçük mobil oyundan en büyük AAA oyunlara her oyunun sunucusu periyodik olarak bakıma ihtiyaç duyar. Aksi halde bu sunucular çok kısa bir süre içinde kalıcı olarak çökecektir.

Steam bir sürpriz mi hazırlıyor?

Yakın zamanda, Riot’un uzun zamandır beklenen oyunu Valorant piyasaya çıkacak. Oyunun yayın tarihinin 2 Haziran olduğu biliniyor. Bu da Steam’i bazı karşı önlemler almaya itmiş olabilir. Son günlerde sık yaşanan bağlantı sorunları da Steam’in yapabileceği bir sürprize işaret ediyor olma ihtimali taşıyor.

Kullanıcı forumlarında da dile getirilen bu fikirlerden ilki, Counter-Strike: Global Offensive'in en sonunda Source 2 motoruna kavuşacağı yönünde. Valorant öncesi oyunu yenilemek için Steam’in de sahibi olan Valve’dan böyle bir hareket gelmesi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Siz bu iki oyuna ilgi duyan oyunculardan biri misiniz? Siz de sunuculara erişim yaşamakta güçlüklerle karşılaştınız mı?