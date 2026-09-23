Counter-Strike 2, devasa bir güncelleme aldı. İşte oyuna gelen yenilikler.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Counter-Strike 2 devasa bir güncelleme aldı. 4,7 GB boyutundaki güncelleme, oyun deneyimini değiştirecek ve iyileştirecek birçok yeniliği oyunseverlere ulaştırıyor.

Peki CS2’nin yeni güncellemesi neler sunuyor? Gelin Valve’ın yayımladığı güncellemenin tüm detaylarına birlikte bakalım.

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3v3 formatındaki Rush modu, yeni Pet sistemi

Güncellemenin en dikkat çekici unsurlarından biri, oyunculara hızlı ve tempolu bir deneyim sunan yepyeni "Rush" modu oldu. 3v3 formatında oynanan bu modda oyuncular, 15 farklı mini haritadan rastgele seçilen 7 arenada mücadele ediyor. Sınırlı bütçeyle başlayan maçlarda temel amaç, rakibi geriye iterek kulesini veya kalesini ele geçirmek. Süre dolduğunda kuleyi kontrol eden veya rakip takımı tamamen elemine eden taraf raundun kazananı oluyor. Her maçta rastgele seçilen harita dizilimi sayesinde oyun içi çeşitlilik de korunuyor.

Güncellemeyle birlikte topluluğun ilgisini çekecek bir diğer yenilik ise "Pet" (evcil hayvan) sistemi. Haftalık drop ve ödüllerden kazanılabilen yumurtalar (Egg), zaman içerisinde büyüyerek birer evcil hayvana dönüşüyor. Oyuncular kendi pet'lerini besleyebiliyor, onlara özel isimler verebiliyor ve maçlarda yanlarında gezdirebiliyorlar.

Oynanış tarafında iyileştirmeler, nişangâh yenilikleri

Dereceli maçların kalbi olan Premier modundaki harita seçim sistemi Valve tarafından baştan tasarlandı. Yeni düzenlemeye göre takımlar sırasıyla harita seçimi yapıyor: Birinci takım 1 harita, ikinci takım 2 harita ve ardından tekrar birinci takım 1 harita belirliyor. Belirlenen toplam 4 harita arasından rastgele seçilen tek bir haritada maç başlıyor. Bu değişim, takımların üzerinde çalıştığı ve pratik yaptığı haritalara denk gelme şansını artırmayı hedefliyor.

Oynanış tarafında da kritik yenilikler mevcut. Oyuncular artık 'R' tuşuna basılı tutarak şarjörlerini tamamen sessiz bir şekilde değiştirebiliyorlar. Ancak bu işlem normal şarjör değişimine göre daha yavaş gerçekleşiyor. Ayrıca sniper silahlarında dürbün kapatma sesi de tamamen kaldırıldı. Bir diğer ince detay ise haritalardaki tavukların artık Zeus x27 ile hasar alabiliyor olması.

Oyunun genel görsel netliğini artıran güncellemeyle birlikte duvarlardaki mermi isabet izleri çok daha net ve detaylı hâle getirildi, kan efektlerinin görünürlüğü yükseltildi. Oyuncuların uzun süredir dönüşünü beklediği Steam Topluluk Grupları tabanlı klan etiketi sistemi de profiller üzerinden tekrar erişime açıldı. Artık oyuncular grup etiketlerini isimlerinin yanında görüntüleyebilecekler.

Menü tarafına eklenen yeni "Crosshair/Scopes" sekmesi sayesinde daire, nokta ve farklı boyutlardaki nişangâh tasarımları kolayca oluşturulabiliyor. Nişangâhlar artık ekran çözünürlüğünden bağımsız olarak çalışıyor. Valve, varsayılan nişangâhı da silah isabetliliğini daha iyi yansıttığını belirttiği "Dynamic Quad" tasarımıyla değiştirdi. Ayrıca oyuncular artık C4 bombalarının üzerine de çıkartma (sticker) yapıştırabiliyor.

Güncelleme kapsamlı harita düzenlemelerini de beraberinde getirdi. Ancient haritasında Long A Main Hall alanındaki harita delikleri kapatıldı; Jaguar bölgesindeki kapı geometrisi ile bomba temas noktaları düzeltildi. Cache haritasında Mid bölgesindeki mavi kapıların boşluk ve temas sorunları giderildi. Mirage'da A alanındaki balkon iskeleleri güçlendirilirken, Train haritasındaki A bölgesinde yer alan sandıklardaki piksel boşlukları kapatıldı.