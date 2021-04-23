İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın sitesinde yer alan soru cevap kısmına iki yeni yanıt ekledi. Buna göre vatandaşlar, 23 Nisan'da ikametlerine en yakın camiye araba kullanmamak kaydıyla Cuma namazı için gidebilecek.

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarının tekrardan patlama yapmasının ardından yeni önlemler alınmaya başlanmıştı. Bu kapsamda hükümet, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanacak yeni kısıtlamaları geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Buna göre hafta sonu yasakları geri gelmiş, 21.00 olan yasak saati ise 19.00'a çekilmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan genelgeyle birlikte 23 Nisan Cuma günü, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' resmi tatili olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmişti. Alınan kararla birlikte bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının süresi de cuma gününü de içine alacak şekilde toplam 3 güne çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "Kısmi Kapanma" ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi:

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadelede "Kısmi Kapanma" sürecine ilişkin bakanlığın internet sitesinden yayımlanan sıkça sorulan sorular bölümüne iki soru ve cevabı eklendi.

Bakanlık, "Mali müşavirler, 23 Nisan 2021 Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, serbest mali müşavirlerin genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olduklarını ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle mali müşavirler ile çalışanlarının, 17 – 18 Nisan ile 24 – 25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklarını hatırlattı.

Cevabın devamında, 23 Nisan 2021 Cuma günü de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmesi üzerine mali müşavirler ile çalışanlarının bugün de kısıtlamadan muaf tutulmaları gerektiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Bu muafiyet hakkının yalnızca muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olduğunun altı çizilirken, verilen yanıtta "Aksi durumlar muafiyetin kötüye kullanımı olarak değerlendirilerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Cuma namazına gidenler kısıtlamadan muaf olacak:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunun yanıtında ise bakanlığın daha önceki açıklamalarında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşların araç kullanmaksızın koşuluyla kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebileceklerinin belirtildiği hatırlatıldı.

Verilen yanıtta, 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 26 Nisan Pazartesi günü 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde vatandaşların, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye Cuma namazı için gidebilecekleri belirtildi.