Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar sonrası Thodex merkezinde yapılan polis araması akşam saatlerinde sona erdi. Arama sonucu şirketteki bilgisayarlara el konulurken, mağdurlar ile şirket çalışanlarının ise ifadelerinin alınmaya devam edildiği bildirildi.

Kripto paraların alınıp satıldığı bir borsa olan Thodex, son birkaç gündür ülke gündeminin başında geliyor. İlk kez kullanıcıların ne olduğunu anlayamadığı birtakım sorunlarla gündeme gelen borsa, bir süreliğine tüm işlemleri durdurduğunu açıklamıştı. Ardından şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler sosyal medya gündemine oturdu.

Yaşanan olayların üzerine birçok kişi, mağdur olduğunu söyleyerek Thodex borsası hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Thodex hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı.

Şirketteki bilgisayarlara el konuldu:

Borsanın internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, savcılığın talebi üzerine şirketin genel merkezinde arama yapma ve el koyma kararı alındı.

Thodex'in Kadıköy'de bulunan genel merkezinde arama gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramanın ardından şirketteki bilgisayarlara el koydu. Bununla birlikte mağdur olan kişiler ile şirket çalışanlarının ifadelerinin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alındığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatmış, CEO Farih Faruk Özer hakkında ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu.