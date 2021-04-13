Türkiye'de Ramazan Ayı Kısıtlamaları ve Alınacak Tedbirler

Tüm Türkiye'nin merakla sonucunu beklediği kabine toplantısı sonlandı. Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tüm Türkiye'de uygulanacak kısıtlama ve tedbirler için alınan kararları açıkladı.

Uzunca bir süredir zorunlu kısıtlamalara maruz kalarak evlere kapanan Türkiye, normalleşme kapsamında alınan kararlar sayesinde biraz rahat etmişti ancak bu kararların sonrasında vaka sayılarının artması, normalleşmeden beklenen etkiyi yaratmadı. İller kırmızı, sarı, turuncu ve mavi şekilde renklere ayrılmışken bir anda neredeyse tüm Türkiye'nin kıpkırmızı olması, kısıtlamaları tekrar gündeme getirdi.

Şimdi ise Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirler ve kısıtlamalar gündeme geldi. Bugün Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonucunda Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de geçerli olacak kısıtlamalar ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il'e genelge göndermişti:

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede alınacak bazı tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirlerden biri; iftar, sahur gibi toplu etkinliklerin ve iftar çadırlarının yasaklanmasıydı. Bu tür etkinliklere Ramazan ayı boyunca müsaade edilmeyecek. Ayrıca teravih namazları da camilerde değil, evde kılınacak.

Ramazan pidesi ve ekmek satışları, iftardan 1 saat öncesine kadar yapılabilecek ve sonlandırılacak. İftardan sonra ise fırınlar üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerini yapmaya devam edebilecek. Bunların yanı sıra türbe ziyaretleri de başta fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması olacak şekilde gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilebilecek. Mezarlık giriş ve çıkışları ayrı olarak planlanacak ve market ile pazar yerlerinde mesafe koşullarının korunması için her türlü önlem alınacak.

İftar saatinden 3 saat önce oluşabilecek trafik yoğunluğu göz önüne alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımalarda araç ve sefer sayısı artırılacak. Bunların yanı sıra COVID-19'u fırsat gören ve fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler de artırılacak.

Kabine toplantısı sonucunda tüm Türkiye'de uygulamaya alınan kararlar:

Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 05.00 - 19.00 arasına çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 05.00 - 21.00 saatleri arasından 05.00 - 19.00 saatleri arasına çekildi.

Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahat yasak

Sokağa çıkma saatleri aralığında zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek. Yani eğer bir zorunluluğunuz veya mazeret/izniniz yoksa sokağa çıkmanın serbest olduğu saatler aralığında da şehirlerarası seyahat yapamayacaksınız.

65 yaş üstü 18 yaş altı şehiriçi toplu taşıma yasak

İlk tedbirlerden biri olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı normalleşme süreci kapsamında kaldırılmıştı ancak tekrar gündeme geldi. Alınan karara göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar Ramazan ayı boyunca toplu taşıma kullanamayacak.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek ve dönüşümlü mesai yaygınlaşacak; hamile, kronik hastalığı olan ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personeller idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre kamuda çalışma saati 16.00'a kadar olacak. Mesai saatleri içerisinde esnek ve dönüşümlü mesai yapılmasına özen gösterilecek. Bununla birlikte hamile, kronik hastalığı olan ve 10 yaş altı çocuğa sahip kadın personeller idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecek.

Eğitimde 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitim modelini sürdürecek

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları var olan eğitimlerine devam edecek. Bunlar dışındaki tüm eğitim kademelerinde ise uzaktan eğitime geçiliyor.

Kıraathane, lokal, kafe, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar bayram sonrasına kadar faaliyet göstermeyecek

Normalleşme süreci kapsamında açılan kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve bu gibi mekanların tekrardan kapatılmasına karar verildi. Bu tür mekanlar, bayram sonrasına kadar faaliyetlerini durduracak.

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