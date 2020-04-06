Cumhurbaşkanı Açıkladı: Parayla Maske Satışı Yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıklarken maskelerle ilgili önemli bir noktayı da açıklığa kavuşturdu ve parayla maske satışının yasaklandığını bildirdi.

Koronavirüs salgını ne yazık ki ülkemize de ulaşmış durumda. Bu salgının etkilerinin en aza indirilmesi için hemen herkes canla başla mücadele ediyor. Koronavirüs salgını, yöneticilerin de en önemli gündem maddesi durumunda bulunuyor.

Kabine üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrasında açıklamalar yaptı. Erdoğan, 45 gün içerisinde İstanbul’a 2 yeni salgın hastanesi yapacaklarını belirtirken ücretli maske satışının da yasak olduğunu söyledi.

Erdoğan: 'Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu: “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamalarımız vardır. Ücretsiz şekilde maske ulaştırmaya kararlıyız. Evlerinden dışarı çıkmak zorunda olanlara 3 adımdan yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz.

Hastanelerimizde tedavi konusunda bir sıkıntımız yoktur. Şu an kadar sağlık hizmetleri ve tedarik bakımından kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Yoğun bir çalışmayla Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe’deki havaalanı kısmını 1.000 odalı hastane yapıyoruz. Bunları süratle 45 gün içerisinde bitireceğiz.”

Toplanan kaynak 1 milyar 500 milyon lirayı buldu

Salgınla mücadele konusunda Erdoğan, “Bu salgının üstesinden gelecek morale ve kararlılığa sahibiz. Karamsarlığa kapılmadan tedbirlerimizi adım adım alıyoruz. Alınan tedbirlerle özellikle bu sektörde çalışmaya ara veren işçilerimizi istihdamı korumak amacıyla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor.

Düşük gelirli 2 milyon haneye 1.000'er lira yardım yaparak sahipsiz bırakmadık. Şimdi 2 milyon 300 bin haneye yardım için de hazırlıklara başladık. E-devlet üzerinden başvurmanız hâlinde size her türlü destek verilecektir. Kampanyamızda toplanan kaynak sizler için kullanılacaktır. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu milletin temellerinin sağlam olduğunu göstermiştir. Kampanya 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS ile toplandı“ dedi.