Cumhurbaşkanı, Eğitim Öğretim Yılının Sona Erdiğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda, eğitim öğretimle ilgili önemli ifadelere yer verildi. Uzaktan eğitimle gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri okullar açılmadan tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Konuşmasında önemli noktalara değinen Cumhurbaşkanı, bayramda 81 ilde sokağa çıkış yasağı uygulanacağını belirtti.

Gençleri özel olarak etkileyen noktalara da değinen Cumhurbaşkanı, çarşamba günleri verilen sokağa çıkma serbestliğinin yine verileceğini ifade etti. Öte yandan seyahat yasağı olan illerin bu kısıtlaması da 15 gün daha uzatıldı.

Eğitim öğretim yılı sona erdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı, önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Kreşler ve gündüz bakım evleri, 15 Haziran'da faaliyete geçecektir” açıklamasını yaptı.

Böylece içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılının sona erdiği belli olmuş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl karne günü şenlikleri yapılamayacak gibi duruyor. Gençler ve çocuklar, bu yılı uzaktan eğitimle tamamlayacak.

19 Mayıs’ta İstiklal Marşı çağrısı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca “Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak istiklal mücadelesinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. Saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz” sözleriyle de vatandaşlarımızı İstiklal Marşı okumaya davet etti.