Bayramda 81 İlde Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, merakla beklenen bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması konusunda açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, hastalığın dünya çapında bitmeden tamamen kurtulduğumuzu söylemenin mümkün olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, ilk olarak normalleşme konusunda açıklamalarda bulundu:

Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Bu haftaki toplantımızın en önemli konusu koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Türkiye'nin salgınla mücadelesi başarıyla sürüyor. Küresel düzeyde etkili olan bu salgın tehdidinin ortadan kalkması küresel olarak mümkün olmalıdır. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya tamamen kapatıp günlük hayatı tümüyle durdurup salgının bitişini bekleyemeyiz. Yapmamız gereken, hayatımızı salgın gerçeğine göre yeniden düzenlemektir. Yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik üçlüsü hayatımızın değişmezi olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinin de başlayacağını belirterek “Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Normalleşme takviminin vaka sayısının çok daha aşağı düşmesiyle mümkündür. Olumsuz bir gelişme olursa bazı tedbirleri daha sert bir şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. Geçen hafta; berber, kuaför, AVM gibi yerler yeniden faaliyet geçti. Genel olarak bu uygulamanın iyi gittiğini görüyoruz. 15 ilimizde cumartesi gününden beri devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.”

Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda 81 ilde sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "23/24/25/26 Mayıs'ta 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.