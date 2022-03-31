Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. Asgari Ücret Zammı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında asgari ücrette yıl ortası zammı iddialarına değindi. Erdoğan, normalde zammın yıl ortasında olmadığını belirtirken, "Enflasyon hakikaten ezdiriyorsa belirlemeler de ona göre yapılır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2021 yılının sonuna doğru rekor hızla artan döviz kuru ve beraberinde yukarı taşıdığı enflasyon, asgari ücrette zorunlu bir zamma neden olmuştu. Fakat asgari ücrete yapılan %50’lik zam, henüz 2022’nin ilk haftalarında etkinliğini yitirmişti. Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ederken, bugün çok önemli iki açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında asgari ücrete ara zam yapılacağı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın asgari ücret açıklamaları:

“Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.

Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık."

Çalışma Bakanı da benzer bir açıklamada bulunmuştu:

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce bugün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete net zam yapıldı. Gündemimizde böyle bir şey yok.” ifadelerini kullandı. Bilgin, geçen hafta yaptığı açıklamada da asgari ücretin yılda iki kez artırılması tartışmalarını anlamlı bulmadığını söylemişti.