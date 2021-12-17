Elon Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir video konferans gerçekleştirildi. Bu görüşme sırasında uzay teknolojilerinden elektrik motorlu otonom araçlara kadar pek çok mesele masadaydı. Görüşmedeki en dikkat çeken detay ise Elon Musk'a hediye edilen NFT oldu.

16 Aralık 2021, Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir gündü. Öyle ki özellikle de ekonomik anlamda önemli gelişmelerin yaşandığı bir gün oldu. Ancak gündemin hızından yeterince önem verilmeyen başka bir olay daha vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile bir video konferans gerçekleştirdi. Bu görüşmede, bazı önemli meseleler masaya yatırıldı.

Elon Musk ile Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği görüşmenin bir numaralı gündem maddesi, uydu ve uzay teknolojileri gibi konulardaki iş birlikleriydi. Haliyle Türksat 5B'nin uzaya fırlatma süreci de masadaydı. Ayrıca ikili, elektrik motorlu otonom araçlar ile dijital ekonomi ile ilgili de konuştu. Bu bağlamda; Tesla ile TOGG arasında olası bir batarya üretim ortaklığına değinildi.

Tüm bu görüşmedeki en dikkat çeken detay, Elon Musk'a hediye edilen NFT'ydi

Konuyla ilgili açıklamalar, Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un resmi Twitter hesaplarından yapıldı. Ali Taha Koç, görüşme kapsamında Elon Musk'a bir NFT hediye edildiğini açıkladı. Yukarıda kopyalanmış halini gördüğünüz NFT, ülkemizdeki çocukların Türksat 5A uydusu için çizdiği resimlerden oluşuyordu. Koç, NFT'nin nasıl gönderildiğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ali Taha Koç'un konuyla ilgili açıklaması şöyleydi

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan; yeni uydumuz #Türksat5B’yi uzaya çıkaracak @SpaceX'in kurucusu @elonmusk’a, #Türksat5A’yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan #NFT’yi hediye etti.