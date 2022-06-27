Cumhurbaşkanı Bayram Tatilinin 9 Güne Çıkarıldığını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. Kabine Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, yurtların öğrencilere ücretsiz bir şekilde konaklamaya açılacağının da haberini verdi.

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaz tatili için kalacak yer bulmakta zorlanan öğrenciler için de müjdeli haberi verdi.

Önümüzdeki günlerde geçerli olacak uygulamayla birlikte öğrenci yurtları ücretsiz konaklamaya açılacak.

Uygulama 15 Temmuz - 1 Eylül arasında geçerli olacak

Erdoğan, aile destek programının ilk ödemesinin Temmuz ayında yapılacağını bildirdi. Bunun yanı 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz olarak konaklayabilmesi için 81 ilde belirlenen devlet yurtlarının ücretsiz bir şekilde konaklamaya açık olacağı bildirildi.

Açıklamanın bir diğer kısmı ise beklenen bayram tatiliyle ilgiliydi. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartıldı. Bununla birlikte 12 Temmuz salı günü bitecek olan Kurban Bayramı tatiline çarşamba ve perşembe günleri de eklenmiş oldu.

Açıklamaların tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz: