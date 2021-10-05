Erdoğan'dan "Üniversite Sınavı Kalkıyor" Dedirten Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sınavının kaldırılabileceğine düşündürten bir açıklamada bulundu. 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Üniversite sınavına gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız" dedi.

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda bir kez daha uzaktan eğitimin iyi, ancak yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Üniversite sınavına gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız." ifadelerini kullanarak üniversiteye giriş sisteminin değişebileceğini ima etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar vatandaşlarda "Üniversite sınavları kalkıyor mu?" sorusuna yol açtı. Aslında Erdoğan, bunun sinyallerini verdi ancak yeni sistemin nasıl olacağına dair hiçbir şey söylemedi. Hafızası kuvvetli olan okurlarımız, birkaç ay önce benzer bir açıklamanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da yapıldığını hatırlayacaklardır. Bu açıklamalar, Cumhur İttifakı'nın yeni bir eğitim sistemi planladığının açık bir göstergesi...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemle ilgili açıklaması

Üniversite sınavları arz-talep uyumsuzluğuna karşı adil bir çözüm yolu olarak kullanılmaktadır. Türkiye yükseköğretimde kapasite sorunu olmayan bir ülke haline gelmiştir. Üniversite sınavına gerek bırakmayacak bir sistem kurmalıyız. Üniversite kampüslerini hayatın içinde yerler haline dönüştürmeliyiz. Artık taklit ve takip edici olmaktan çıkıp belirleyici ve yönlendirici olmamız gereken döneme girdik. Üniversitelerimiz yenilikçi çalışmaların öncüsü olmaya hizmet edecektir.

Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili şu ifadeleri kullandı:

2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açık, 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidildi. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz.