Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), ülkelerin eğitim kalitelerini gösteren son raporunu yayımladı. 2022 yılına ilişkin veriler, Türkiye ile ilgili de önemli sonuçlar ortaya koydu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan program, ülkemizin eğitim kalitesinin "arttığını" ancak yetersiz olduğunu gözler önüne seriyor.
Millî Eğitim Bakanlığı, PISA 2022 sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre Türkiye, on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. PISA'ya katılan ülke sayısı artarken Türkiye; matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı.
Peki Türkiye'de eğitimin durumu nasıl?
Matematikte 81 ülke arasında 39. olduk
Yayımlanan rapora göre Türkiye, matematik bilimleri arasında 81 ülke arasında 39. sırada yer aldı. Ülkemizin OECD ülkeleri arasındaki pozisyonu ise 32. sıraydı. OECD'nin 38 üyeden oluştuğunu düşünecek olursak, Türkiye'nin alması gereken hâlâ çok fazla yol var.
Fen bilimlerinde ise 34. sıradayız
Fen bilimleri kategorisinde 476 puan almayı başaran Türkiye, OECD ülkeleri arasında 29. sırada yer aldı. Genel kategorideki sıralamamız ise 34. Fen bilimleri kategorisindeki sıralamamız, matematikten biraz daha iyi.
Okuma becerimiz de çok iyi durumda değil...
PISA 2022 verilerine göre Türkiye, okuma becerileri, yani Türkçe okuma ve yazma, okuduğunu anlama kategorisinde, 81 ülke arasında 34. sırada bulunuyor. OECD ülkeleri arasındaki yerimiz ise 29. OECD'nin 38 ülkeden oluştuğunu bir kez daha hatırlatalım.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır."
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bu kapsamda 2003 yılından itibaren 3 yıllık döngüler hâlinde yapılan PISA araştırmalarına katılmaktayız. 2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma sonuçlarından hareketle eğitim süreçlerini daha ilerilere taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PISA 2022 uygulamasına destek veren ve raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye raporuna buradan ulaşılabilir.
Raporun tamamına ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.