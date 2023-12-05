OECD liderliğinde sürdürülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2022 (PISA) sonuçları açıklandı. Türkiye, her alanda yükselmeyi başardı ancak durum hâlâ iç açıcı değil.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), ülkelerin eğitim kalitelerini gösteren son raporunu yayımladı. 2022 yılına ilişkin veriler, Türkiye ile ilgili de önemli sonuçlar ortaya koydu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan program, ülkemizin eğitim kalitesinin "arttığını" ancak yetersiz olduğunu gözler önüne seriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, PISA 2022 sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre Türkiye, on yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu. PISA'ya katılan ülke sayısı artarken Türkiye; matematik, fen ve okuma becerilerinin ölçüldüğü her üç alanda da sıralamasını yükseltirken üç alanda da tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer aldı.

Peki Türkiye'de eğitimin durumu nasıl?

Matematikte 81 ülke arasında 39. olduk

Yayımlanan rapora göre Türkiye, matematik bilimleri arasında 81 ülke arasında 39. sırada yer aldı. Ülkemizin OECD ülkeleri arasındaki pozisyonu ise 32. sıraydı. OECD'nin 38 üyeden oluştuğunu düşünecek olursak, Türkiye'nin alması gereken hâlâ çok fazla yol var.

Fen bilimlerinde ise 34. sıradayız

Fen bilimleri kategorisinde 476 puan almayı başaran Türkiye, OECD ülkeleri arasında 29. sırada yer aldı. Genel kategorideki sıralamamız ise 34. Fen bilimleri kategorisindeki sıralamamız, matematikten biraz daha iyi.

Okuma becerimiz de çok iyi durumda değil...

PISA 2022 verilerine göre Türkiye, okuma becerileri, yani Türkçe okuma ve yazma, okuduğunu anlama kategorisinde, 81 ülke arasında 34. sırada bulunuyor. OECD ülkeleri arasındaki yerimiz ise 29. OECD'nin 38 ülkeden oluştuğunu bir kez daha hatırlatalım.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır."

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Millî Eğitim Bakanlığı olarak etkili ve sürdürülebilir eğitim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olan ve veriye dayalı yönetim anlayışımızı şekillendiren ulusal ve uluslararası çalışmaları destekliyoruz.



Bu kapsamda 2003 yılından itibaren 3 yıllık döngüler hâlinde yapılan PISA araştırmalarına katılmaktayız. 2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır.



Araştırma sonuçlarından hareketle eğitim süreçlerini daha ilerilere taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. PISA 2022 uygulamasına destek veren ve raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Rapora baktığımızda, yirmi yıllık süreç içinde durumunu düzenli olarak artıran ülke konumundayız. Özellikle matematik ve fen alanında hızlı bir ilerleme gösteriyoruz. Matematik alanında sadece iki ülke Makoa (Çin) ve Türkiye hızlı yükseliş gösteren ülkeler. Benzer durum fen alanı için de geçerli. Fen alanına baktığımızda Makoa (Çin), Peru, Singapur ve Türkiye hızlı yükseliş gösteren ülkeler. Okuma becerilerinde ise 2012 yılından itibaren başta OECD ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerde düşüş eğilimi devam ediyor. Ülkemiz de ise durağan bir seyir var. Raporda bu detayları görmek mümkün.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye raporuna buradan ulaşılabilir.

Raporun tamamına ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.