Erdoğan'ın Kooperatif Marketinde Kaç TL Ödediği Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına giderek alışveriş yaptığı gün kaç TL ödeme yaptığı açığa çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Erdoğan, söz konusu alışveriş için 1.002 TL ödeme yapmıştı.

Türkiye'de koronavirüs pandemisinin de etkisiyle iyice kontrolden çıkan enflasyon, vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi. Özellikle de gıda fiyatlarında yaşanan artışlar, artık insanların en temel ihtiyacı olan yiyecekleri alırken bile iki kez düşünmesine yol açıyor. Açıklanan veriler gidişatın iyi olmadığını gözler önüne sererken, hükümet de konuyla ilgili bazı adımlar atmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da bulunan evinin yakında açılan Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait satış mağazasına giderek, ufak çaplı bir alışveriş yaptı. Bu alışveriş kapsamında gevrek, kuru meyve, gofret, bisküvi gibi daha çok atıştırmalık ürünler satın alan Erdoğan, yaptığı bu alışveriş karşılığında ödediği paranın ise uygun olduğunu açıkladı.

Erdoğan, yaptığı alışveriş için 1.002 lira 47 kuruş ödedi

Sözcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı market alışverişindeki görüntüleri inceleyerek, o alışverişin ne kadara mal olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan incelemelere göre Erdoğan'ın iki market arabasını atıştırmalıklarla doldurduğu alışveriş, toplamda 1.002 lira 47 kuruşa mal olmuştu. Erdoğan'ın bu ücreti nakit olarak ödediğini de belirtelim.

Cumhurbaşkanının market alışverişine ait görüntüleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz