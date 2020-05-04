Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Sınav Tarihlerini Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan; YKS, LGS ve MSÜ Sınav Tarihlerini ve Üniversitelerin Açılacağı Tarihi Açıkladı

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Tüm dünyaya yayılan ve normal yaşamı olumsuz etkileyen koronavirüs sebebiyle sene içerisinde düzenlenecek olan sınavların akıbetleri merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme planı kapsamında üç sınavın gerçekleştirileceği tarihleri açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde 3,5 milyondan fazla insana bulaşırken 250 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının etkisini yoğun gösterdiği ülkelerden bir tanesi de Türkiye'ydi.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart tarihinde tespit edildi. Açıklanan resmi rakamlara göre ülkemizde tam olarak 126 bin 45 vaka bulunuyor ve bu vakalardan 3 bin 397’si hayatını kaybetti. COVID-19 hastalığına sebep olan bu virüsün daha fazla yayılmaması içinse çeşitli önlemler alındı.

Yeni sınav tarihleri belli oldu:

sınav

Virüsün daha fazla yayılmaması için alışveriş merkezleri, berberler, sinema salonları, barlar, restoranlar, kafeler, çay ocakları gibi insanların toplu hâlde bulunduğu mekânların geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Bu anlamda alınan önlemlerden bir tanesi de sınav tarihlerinin ertelenmesi olmuştu. ÖSYM; YDS/1, e-YDS/4, e-YDS/5, EKPSS gibi bazı sınavların giriş tarihlerinin ertelendiğini, ALES/2’nin giriş tarihininse öne çekildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği toplantıda koronavirüs sonrası normalleşme planının aşamalarını anlattı. Birçok konuda açıklamada bulunan Erdoğan, yeni sınav tarihlerinin de duyurularını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruya göre sınav tarihleri şöyle:

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 27 Haziran / 28 Haziran 2020
  • Liselere Geçiş Sınavı: 20 Haziran 2020
  • Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran 2020
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Tüm bunlara ek olarak üniversiteler 15 Haziran tarihinde akademik takvimlerine geri dönebilecek. Erdoğan, virüsün yayılmasını önlemek için konulan kurallara uyulması gerektiğini, uyulmaması hâlindeyse çok daha sert tedbirlere başvurulabileceğini söyledi. Erdoğan, “Dünyada yeniden hastalığın pençesine düşen ülke örnekleri vardır” dedi.

Kaynak : https://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiyenin-gozu-bu-toplantidaydi-cumhurbaskani-erdogan-aciklama-yapacak-41509707
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