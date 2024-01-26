Özellikle öğrenciler için ders çalışmanın önemi oldukça büyük. Sınavdan sınava koştukları bu maratonda da başarılarını garanti altına alabilecekleri bir noktayı bazen kaçırıyorlar. O da en verimli şekilde ders çalışma yöntemi.

Sadece akademik değil kişisel gelişim ve gelecekteki kariyeri de şekillendiren akılda kalıcı ders çalışma teknikleri araştıranları böyle alabiliriz. Ders nasıl çalışılır ve nerede çalışılmalı sorularına bulacağınız cevapları kendinize göre en iyi şekilde yoğurup ders çalışmayı daha da keyifli hâle getirebilirsiniz.

Ders çalışacaksanız zaten kâğıt ve kaleminiz elinizdedir. O zaman biz de not alabileceğiniz, ders çalışma alanlarınıza hatırlatma olarak ekleyebileceğiniz ders çalışma teknikleri konumuza başlıyoruz.

Ders nasıl çalışılır? Hem sıkmasın hem öğretsin diyenlere en verimli şekilde ders çalışma teknikleri:

Konu, ders çalışma olunca tabii ki konsantrasyon ve dikkat üzerine de birçok araştırma mevcut. Verimli ve akılda kalıcı şekilde ders çalışmak için önemli olan bu iki noktada beynimiz devreye giriyor. Beynimiz, herhangi bir anda sınırlı miktarda bilgiyi işleyebilir, bu yüzden de odaklanmak önem taşıyor.

Alarmlarınızı kurmaya başlayın.

Araştırmalar, kısa süreli yoğun dikkat periyotlarının, uzun saatler boyunca dağınık şekilde çalışmaktan daha etkili olduğunu gösteriyor. “Pomodoro tekniği” de en verimli şekilde ders çalışma yöntemleri arasında gösterilebilir.

25 dakika uzunluğunda kısa aralıklarla çalışma tekniği ile konsantrasyonunuzu arttırarak daha verimli öğrenme süreci sağlayabilirsiniz. Alarmlarınızı kurmaya başlayarak 1980’lerden beri ders çalışma teknikleri arasında olan pomodoroyu kullanabilirsiniz.

Yumurta kapıya dayanmadan ders çalışın.

Sınav tarihini biliyorsunuz, kitabın kapağını açmadınız ve günler su gibi akıp giderek geliyorsunuz son güne. Bildiniz değil mi o stresi? İşte kendinizi buna sokmadan son dakika öğrenmeyi cazip gibi düşünmeyin.

Amerikan Psikoloji Derneği’nin bir çalışmasında, öğrencilerin çok çalıştıkları bir sınavda daha iyi performans gösterdiklerinin, o konuyu gerçekten öğrendikleri anlamına gelmediği gösteriliyor. Yani sadece sınavı kurtarmak değil bilgiyi hafızanıza almak için işinizi son ana bırakmayın.

Ders çalışırken zamanı nasıl yönetmelisiniz?

Zaman yönetimi de derse konsantre olmak için ne yapılmalı noktasında ele alınması gereken bir diğer konumuz. Ders çalışma sürecinin ayrılmaz parçalarından olan zaman yönetiminde, planlı ve organize bir yaklaşım ile öğrenme verimliliğini arttırabilirsiniz.

Bunun için de öğrenme sürecinizi planlarken, her ders için ayrı zaman blokları ayırın ve her konuya yeterince zaman ayırın. Çalışma seansını belirli bir hedefle sınırlamanız, motivasyonunuzu artıracağı gibi zamanınızı daha verimli hâle getirir.

Örneğin, pomodoro tekniğini zaman yönetimine dahil edelim. İlk 25 dakikaya sıkıcı bulduğunuz dersi ekleyin, daha sonrasında daha fazla anladığınız derse geçin. Üçüncü 25 dakikanıza ise en sevdiğiniz dersi eklerseniz en azından koyduğunuz sıralamada gideceğiniz hedef, sizi de motive edecektir ve en sevdiğiniz dersin zaman dilimine gelmek için diğerlerini de çalışmış olacaksınız.

Tekrarlamak, bilgiyi hafızanızda tutar.

“Ders nasıl çalışılır?” denilince tabii ki hafıza ve öğrenme teknikleri de işin içine giriyor. Verimli ders çalışmanın bir diğer önemli yönü de bilgiyi hafızada tutma ve anlamlandırma yeteneği. Bilimsel çalışmalar, tekrarlama ve ilişkilendirme tekniklerinin, hafıza üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Aralıklı tekrarlama (spaced repetition) yöntemi ile bilgileri belirli aralıklarla tekrar ederek hafızanızda kalıcılığını arttırabilirsiniz. Ayrıca öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşam deneyimlerimizle ilişkilendirmek, bilgilerin daha kalıcı hâle gelmesine katkı sağlar.

Sıkılmadan ders nasıl çalışılır?

Sıkılmadan ders çalışmak için ders çalışma planı da yapmalısınız. Sadece ne zaman çalışacağınıza değil ne üzerinde çalışacağınıza da karar vermelisiniz. Haftalık ve günlük programlar yapmak, hedefinize ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.

Yaptığınız planlar, dersler arasında dengeli bir dağılım sağlamalı ve her ders için yeterli tekrar zamanı olmalı. Esnek olmak da ayrıca önemli. Planlarınızı beklenmedik durumlar ve değişen ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak yapmalısınız.

Nerede daha iyi ders çalışabilirsiniz?

Çalışma ortamının düzeni ve atmosferi etkili öğrenme sürecinde kilit noktalardan biri. Araştırmalar; sessiz, düzenli ve iyi aydınlatılmış alanların öğrenmeyi ve konsantrasyonu arttırdığını gösteriyor. Evde ders çalışma için kişisel çalışma alanınızı, dağıtıcı unsurlardan uzak, öğrenmeye uygun bir atmosfere sokmalısınız.

Ancak bu durumun herkes için geçerli olmadığını da belirtelim. Bazı kişiler kütüphane gibi sessiz ortamlarda daha rahat ders çalışabilirken bazıları kütüphanenin o sessizliğinden rahatsız olur ve dikkatini kaybeder. Bu yüzden de akılda kalıcı ders çalışma teknikleri arasından kendinize en uygun olanı bularak yola devam etmelisiniz.

Öğrendiğiniz bilgiyi uygulayın.

Arzu edilen davranışın zorluk derecesine göre kendinize farklı taktikler geliştirebilirsiniz. Öğrenmeyi arttırmak için bilgi kartları hazırlayıp kendinizi test edebilirsiniz. Bu, sadece kitap okumaktan zor gelebilir ancak uzun vadede işe yaradığını göreceksiniz.

Arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapın.

Yalnız çalışmanın yanı sıra arkadaşlarınızla bir araya gelerek beraber çalışmayı da deneyin. Beraber çalışmak, herkesin öğrenme şekline etki edebilir. Birbirinize sorular sorarak, konuyu karşılıklı açıklamalar ile pekiştirerek hazırlanabilirsiniz. Soracağınız soruları, kendi bildiğiniz sorulardan sorarak açıklamalar ile siz de tekrar yapabilirsiniz.

Yardım istemekten çekinmeyin.

Zorlayıcı şeyleri tek başınıza üstlenmek zorunda değilsiniz. Hayat mottosu gibi oldu ancak bunu ders çalışma teknikleri arasına da eklemelisiniz. Anlamadığınız konular, cevap veremeyeceğiniz sorular için arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ya da alanında uzman birisinden yardım isteyin.

Dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durun.

Dikkat dağıtıcı unsurları minimize etmek, verimli çalışmanın temelini oluşturuyor. Özellikle dijital cihazların kullanımı sırasında, bildirimler ve sosyal medya gibi dikkat dağıtıcılar, öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir. Telefonlarınızı sessiz moda alabileceğiniz gibi eğer “Benim gözüm kayar ya.” diyenlerdenseniz komple kapatabilirsiniz.

Yine herkese göre değişebilen bir diğer çalışma teknikleri arasındaki nokta ise müzik gibi seslerdir. Birçok kişi, müzik açıkken okuduğunu anlayamaz ama bazıları (ben dahil), müzik sayesinde daha fazla konsantre olur.

Tabii ki müzik seçiminiz de bunu etkileyen detay. Sizi bir yerlere alıp götürecek ya da içinizi kıpır kıpır edecek müzikler yerine ruhunuzu dinlendirecek müzikler tercih edebilirsiniz.

Kendinizi ödüllendirin çünkü siz bunu hak ediyorsunuz.

Hem zihinsel hem de duygusal açıdan yorulacağınız ders çalışma döneminde, kendinizi ödüllerin. Bu motivasyonu, klasik sözlerden öte kuruyoruz. Araştırmalar da böyle diyor. Science Daily’de yayımlanan bir araştırma, ders çalışma süresi boyunca küçük ödüllerin motivasyonu sürdürebileceğini söylüyor. Artık ödülü de kendinizi en çok motive edebilecek şeye göre seçebilirsiniz. Belki bir çikolata, belki de bir bölümlük dizi.

Eğer ders çalışmakta zorlanıyorsanız bunlardan biri ile yeniden başlayabilirsiniz. Sizde işe yarayan taktikler için yorumlarda görüşelim.

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