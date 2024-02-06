Sizin için hazırladığımız ortaokul seviyesindeki bilgi testinde kendinizi ölçmeye hazır mısınız? Bazı sorular "Ah be, bunu nasıl unuturum!" dedirtebilir.

Özellikle ilkokul, ortaokul yıllarında aynı anda ve farklı konularda beynimize o kadar çok bilgi yükleniyordu ki şimdi dönüp bakınca "Tüm o derslerin nasıl üstesinden gelmişim?" dedirtiyor. O tozlu sıralarda öğrendiklerimizin bazıları hayat boyu bizimle kalırken bazıları zihnimizden uçtu gitti.

Biz de bu içeriğimizde, sizi çok da zorlamayacak sorulardan oluşan bir test hazırladık. Birçoğunu ortaokulda öğrenmiştik. Bakalım hangilerini unutmuşsunuz, hangilerini hâlâ yapabiliyorsunuz?

İlk soruyla başlıyoruz. Beynin denge merkezi neresidir?

A) Beyincik

B) Limbik lob

C) Omurilik soğanı

D) Frontal lob

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Atamız, meşhur "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" sözünü hangi savaşta söylemişti?

A) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

B) İnönü Muharebesi

C) Kurtuluş Savaşı

D) Çanakkale Savaşı

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"Tatlı bir tavşan çayırlara doğru koştu." cümlesinde sıfat konumundaki kelime hangisi?

A) Tavşan

B) Koştu

C) Çayır

D) Tatlı

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Yeni çağ hangi yıl ve olayla başladı?

A) MÖ 3200 yazının icadı

B) 375 Kavimler Göçü

C) Fetih 1453

D) 1789 Fransız İhtilali

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Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi “enlem”in doğru tanımı?

A) Başlangıç meridyeninin doğusundaki veya batısındaki herhangi bir noktanın açısal mesafesi

B) Ekvator'un kuzeyindeki veya batısındaki herhangi bir noktanın Ekvator'a olan açısal mesafesi

C) Başlangıç meridyeninin batısındaki herhangi bir noktanın açısal mesafesi

D) Ekvator'un kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın Ekvator'a olan açısal mesafesi

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Bir adam bir tarlayı 4.000 liraya satın aldı ve 4.500 liraya sattı. Yüzde kaç kazanmış olur?

A) %15

B) %14.5

C) %12.5

D) %25

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Evliya Çelebi kaçıncı yüzyılda yaşadı?

A) 16

B) 17

C) 18

D) 19

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İnsan vücudundaki en büyük bez nedir?

A) Pankreas

B) Timüs

C) Epifiz bezi

D) Karaciğer

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Elektrik jeneratörünü kim icat etti?

A) Michael Faraday

B) Thomas Edison

C) Robert Fulton

D) Samuel Morse

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"1-2-4-9-16-25-36-49-?" sayı dizisinde "?" olan yere hangi sayı gelmeli?

A) 59

B) 64

C) 76

D) 83

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Osmanlı’nın ikinci padişahı kimdir?

A) Osman Bey

B) Fatih Sultan Mehmet

C) Orhan Gazi Bey

D) Kanuni Sultan Süleyman

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"Hiç kimse ona bunu kimin yaptığını bilmiyor mu?" cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşaret zamiri

B) Soru zamiri

C) Dönüşlülük zamiri

D) Şahıs zamiri

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Sanayi Devrimi, kaç yılında başladı?

A) 1760

B) 1860

C) 1755

D) 1870

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Sizi ortaokul yıllarınıza götüren testimiz burada sona eriyor. Elbette bazılarını unutmuş olabilirsiniz veya "Biz o konuyu işlememiştik. :P" diyebilirsiniz. Olsun, bilgiler tazelenmiş oldu. Kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı yorumlarda merakla bekliyoruz. Hazırlamamızı istediğiniz başka test içerikleri varsa yazabilirsiniz!

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