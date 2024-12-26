CUPRA CEO'su Wayne Griffiths, bir merkez açılışı için Türkiye'ye geldi. Burada sektöre ilişkin değerlendirmeler yapan Griffiths, zorda olduklarını belirtti.

Volkswagen bünyesinde premium otomobil üretimleri gerçekleştiren CUPRA, Türkiye'de yeni bir merkez açtı. Merkezin açılışına CUPRA CEO'su Wayne Griffiths de katıldı. Etkinlikler kapsamında Habertürk'e konuşan Griffiths, sektöre ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

CUPRA CEO'su tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, markanın Türkiye'deki konumundan memnun olduğunu görüyoruz. Ancak küresel risklerin de farkında olan Wayne Griffiths, sektörün zorda olduğunu belirtti.

CUPRA CEO'sunun Türkiye'ye yönelik açıklaması şöyleydi:

Türkiye bizim için stratejik olarak çok önemli bir pazar. Avrupa dışındaki en büyük pazarımız. Yılda 10 bin araç satıyoruz Türkiye'de. Yani CUPRA burada büyük bir başarı yakaladı. Yeni nesil otomobilseverlerin markamızı anladığını ve tasarımlarımızı beğendiğini görüyoruz. Dolayısı ile Türkiye'de bizi çok iyi bir geleceğin beklediğini düşünüyoruz.

Wayne Griffiths'in sektöre ilişkin açıklaması ise şöyleydi:

Biz İspanya'dayız ve farklı bir durumdayız, ama tüm Avrupalı ​​üreticilerin şu anda baskı altında olduğunu düşünüyorum ve hem Çin'den hem de ABD'den gelen artan rekabetle rekabet gücümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Bence Avrupalı ​​otomobil üreticileri olarak hepimiz, daha rekabetçi, daha verimli olma ve muhtemelen artık bir dönüşüm bile olmayan bu dönüşümle yüzleşme zorluğuyla karşı karşıyayız. Sektörümüzün sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Bir aksaklık içinde olduğunuzda, ya bozarsınız ya da bozulursunuz. Biz altı yıl önce düzeni bozmanın yolunu seçtik. Biz seçimimizi yeni bir marka olan CUPRA'yı piyasaya sürerek ve aynı zamanda şirketi elektriklendirerek yaptık.