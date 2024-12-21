Volkswagen, şirketin geleceğini kurtaracak anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma, en çok da çalışanlar ile Volkswagen hayranlarının canını sıkacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Bir süredir maddi anlamda zorluklar yaşadığı bilinen Alman otomobil devi Volkswagen, Almanya'nın en büyük sendikası olarak bilinen "IG Metall" ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma, şirketin maddi sorunlarını çözmeye ciddi anlamda katkı sağlayacak gibi görünüyor. Ancak bu anlaşmanın "ama"sı çok fazla.

Yapılan açıklamaya göre anlaşma, Volkswagen'in 4 milyar euro civarında tasarruf etmesini sağlayacak. Ancak önümüzdeki 5 yıl içerisinde 35 bin kişinin işten çıkarılması gerekecek ki Volkswagen'in Almanya'da 120 bin civarı çalışanı olduğunu özellikle vurgulamak gerek. Öte yandan; firmanın üretim kapasitesi de 700 bin civarında düşürülecek.

2 fabrikanın geleceği karanlık

Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla iki fabrikayı gözden çıkarmış durumdaydı. Bunlardan biri Osnabrück'te, diğeri ise Dresden'de bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre bu fabrikalar, bir süre daha kullanılmaya devam edecek. Ancak burada şöyle bir detay var; her iki fabrika da maliyetleri düşürmek için yeniden şekillendirilecek. Bu kapsamda fabrikaların işlevselliklerini kaybetmesi olasılığı muhtemel. Yine de şunu söyleyelim; Osnabrück'te T-ROC'un cabrio modeli üretilecek. Buna gerçekten gerek var mı? :)

Volkswagen'in yeniden yapılandırma planları, elektrikli modellerin üretiminin artırılmasını sağlayacak. Firma, bu sayede başta BYD olmak üzere Çinli rakiplerine karşı daha avantajlı bir hâle gelecek. Tabii bu da Golf, Tiguan ve Passat gibi modellere hayran olan tüketicileri etkileyecek. Mesela Golf üretiminin Meksika'ya kaydırılacak olmasını bir örnek olarak gösterebiliriz. Bu aracın Meksika'da üretilmesi demek, Türkiye'de ilave gümrük vergisi kapsamına alınması anlamına gelecek. Bakalım gelecek yıllar, Volkswagen için neler gösterecek...