Rolls-Royce, Hız Rekoru Kıracak Elektrikli Uçağını Tanıttı

Birleşik Krallık merkezli havacılık, mühendislik ve otomotiv şirketi Rolls-Royce, saatte 482 kilometre hıza ulaşması öngörülen tek yolculu ve sıfır emisyonlu ACCEL proje uçağını duyurdu. Firma, söz konusu uçağın dünyanın en hızlı yüzde 100 elektrikli uçağı olmasını umuyor.

Birçok insanın ultra lüks otomobil modelleriyle tanıdığı Rolls-Royce firması, aynı zamanda dünyanın en büyük mühendislik ve havacılık şirketlerinden biri. Köklü şirket, İngiltere'deki Gloucestershire Havaalanı'nda, gelecek yılın başlarında yapılacak testlerde saatte 482 kilometre hıza çıkması öngörülen yüzde 100 elektrikli uçağını görücüye çıkardı.

ACCEL adındaki tek kişilik uçak, şu anda Rolls-Royce tarafından testleri devam eden yeni bir elektrikli tahrik sistemi kullanacak. 6.000 akü hücresiyle çalışacak olan sistem, 750 kW'a kadar güç üretecek ve tek şarjla 320 kilometre menzile sahip olacak. Ayrıca hücrelerin yüksek hızlarda aşırı ısınmasını önlemek için özel bir soğutma sistemi de bulunuyor.

Yüzde 100 elektrikli olması nedeniyle sıfır emisyon oranına sahip olan ACCEL, gürültüyü azaltmak için düşük RPM pervane kanatları ile geliyor. Rolls-Royce, uçaktaki güç sisteminin bir Formula 1 yarış arabasının yüzde 50 verimliliğine kıyasla yüzde 90 güç verimliliğine sahip olduğunu söylüyor.

İngiliz firma, ACCEL girişiminin bir parçası olarak, elektrikli motor ve kontrolör üreticisi YASA ve havacılık şirketi Electroflight ile ortaklaşa yeni bir elektrikli yarış pisti inşa ediyor. Performans uçağının testlerini gelecek yılın bahar aylarında burada gerçekleştirecek olan Rolls-Royce, ACCEL’in saatte 482 kilometre hıza çıkmasını umuyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Rolls-Royce Elekrifikasyon Direktörü Rob Watson, “Dünyanın en hızlı elektrikli uçaklarını yapmak, havacılıkta devrim niteliğindeki bir adım olacak. ACCEL proje uçağını tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi ve "Bu sadece dünya rekoru girişimi için atılmış önemli bir adım değil, aynı zamanda Rolls-Royce'un yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacak bir proje” değerlendirmesini yaptı.