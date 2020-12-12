Cyberpunk 2077 E3 2018 ve 2020 Versiyonları Karşılaştırıldı

Birkaç gün önce piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 günlerdir gerek izlenme gerek anlık oynanma alanında oldukça iyi rakamlara sahip. Cycu1 isimli YouTuber, oyunun E3 2018 versiyonu ile son versiyonunu karşılaştırmış. Oyunun ışıklandırmasında ciddi farklılıklar görülüyor.

Kimi tarafından uzun yıllar beklemeye değdiği söylenilen, kimi tarafından ise "8 yıl bunun için mi bekledik?" şeklinde eleştiriler alan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Bazı oyuncuların beklentilerini karşılayan, bazı oyuncuları ise hiç mi hiç memnun etmeyen Cyberpunk 2077, özellikle E3 etkinliklerinde gösterilen fragmanlar üzerinden eleştiri yağmuruna tutuluyordu.

Fazla sayıda eleştiri almasına rağmen yine de oldukça iyi oynanma ve izlenme istatistiklerine sahip olan Cyberpunk 2077'nin bir karşılaştırma videosu yayınlandı. Oyunun E3 2018 etkinliğinde gösterilen Demo versiyonu ile 2020 yılında piyasaya sürülen son versiyonu arasında yapılan karşılaştırmada bazı detaylar arasındaki farklar gerçekten de çok büyük. Dilerseniz gelin öncelikle videoya bir göz atalım.

Cyberpunk 2077 E3 2018 ve 2020 versiyonu arasındaki karşılaştırma:

4 dakika 43 saniye uzunluğunda olan bu videonun yarısına bile gelmeden Cyberpunk 2077'nin ışıklandırma alanında ne kadar geliştirildiği görülebiliyor. Daha videonun ilk saniyesinde karşımıza çıkan araç sahnesinde bile yansımalar, gölgeler ve ışıklandırmalar oldukça farklı gözüküyor. Cyberpunk 2077, bu alanda downgrade olarak da bildiğimiz gerilemeden ziyade fazlasıyla geliştirilmiş gibi gözüküyor.

Elbette oyunun gerilediği bazı alanlar yok değil. Örnek vermek gerekirse CD Projekt RED, oyundaki NPC, yani çevredeki karakterlerin sayısını biraz kısmış gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra nadiren de olsa E3 2018 versiyonunda oyun biraz daha gerçeğe yakın gözüküyor ancak genel anlamda değerlendirilecek olursa Cyberpunk 2077, 2018'den bu yana oldukça iyi bir gelişim kaydetmiş gibi görünüyor.