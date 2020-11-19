CD PROJEKT RED, yeni Cyberpunk 2077 hakkında bilgi verdiği Night City Wire programının yeni bölümünü yayınladı. Bu bölümde oyundan yeni fragmanlar gelmekle kalmadı, Johnny Silverhand'in de oyunda önemli bir karakter olacağı vurgulandı.

Daha önce defalarca ertelenen CD PROJEKT RED'in bir sonraki büyük oyunu Cyberpunk 2077’nin aralık ayındaki çıkışı için geri sayım devam ediyor. Oyunla ilgili son bilgilerin paylaşıldığı Night City Wire yayınlarının son bölümü gerçekleştirildi.

Bu bölümde oyunla ilgili pek çok önemli detay ortaya çıktı. Bunların arasında Johnny Silverhand'in rolü hakkında bilgiler, oyunun müzikleri ve daha fazlası da bulunuyordu. Yayın yaklaşık yarım saat sürdü.

Johnny önemli bir karakter olacak

Pek çok oyuncunun aklındaki en büyük sorulardan biri, Keanu Reeves'in canlandırmakla kalmayıp tasarımında da rol aldığı karakter Johnny Silverhand'in rolü olmuştu. Pek çok kişi bu rolün basit bir pazarlama numarası ve parlak bir misafir oyuncu olmasından korkuyordu. Açıklamalara göre durum pek de böyle olmayacak. Karakter oyunda önemli yer tutacak.

Hatta açıklamaya göre Keanu Reeves'in bu yapım için kamera karşısında geçirdiği süre, birkaç filme denk gelecek kadar çok oldu. Karakterin yer aldığı fragmanı yukarıda yer alan bağlantıda görmek mümkün.

Ayrıca Keanu Reeves'in kamera arkasındaki çalışmalarını da görmek mümkün oldu. Daha önce böyle bir yapımda yer almadığını söyleyen Reeves, sürecin oldukça farklı ancak eğlenceli olduğunu belirtti.

100'den fazla şarkı

Programda açıklanan bir başka önemli detay ise yapımın müzikleri oldu. Oyunun içerisinde 100'den fazla şarkı yer alacak. Bu şarkılarda genel olarak 90'lı yılların baskın olduğu görülüyor. Oyunun müzikleri arasında Jewels, Grimes ve Gazelle Twin gibi sanatçıların eserleri yer alıyor.

Son olarak oyundan yeni bir oynanış fragmanı da yayınladı. Bu fragmanda oyunun son haline dair genel olarak fikir edinmek mümkün oluyor. Ayrıca fragmanda oyundaki yeni bölgeleri görmemiz mümkün oluyor. PC, Xbox One ve PS4'e 10 Aralık'ta gelecek olan oyunun yeni oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.