PS4 Oyuncularnın Karşılaştığı Yeni Cyberpunk 2077 Hatası

CD PROJEKT RED, dün yayınladığı Hotfix 1.05 yamasıyla birlikte Cyberpunk 2077'de görülen bazı hatalarını gidermeyi hedeflemişti. Yamayı kuran PS4 kullanıcıları, ayarlar menüsünde sıkışıp kaldı.

Geliştirici stüdyo CD PROJEKT RED'in geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü ve son zamanların en tartışmalı oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077, özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarındaki kötü performansıyla yerden yere vurulmuştu.

CDPR da yayınladığı bir açıklamada sunulacak güncellemeler ve yamalarla birlikte oyunun toparlanacağını ifade etmişti. Hatta bunun için dün Hotfix 1.05 yaması yayınlanmıştı. Bu yamayla birlikte oyundaki birçok hatanın giderilmesi hedeflenmişti ancak bazı PlayStation 4 kullanıcıları için olaylar pek de beklenildiği gibi gelişmedi.

PlayStation 4 kullanıcıları, menüde 'sıkışıp kaldı'

Michael (@LegacyKillaHD) adlı bir Twitter kullanıcısı, Reddit'te Hotfix 1.05 yaması için açılan başlığa gelen oyuncu yorumlarının ekran görüntülerini paylaştı. Ekran görüntüsünde, yamayı kuran birçok oyuncunun ayarlar menüsünü terk edemediğinden şikâyet ettiği görülüyor. Grafik ayarlarında oynamalar yapan kullanıcılar, menüde adeta sıkışıp kaldılar.

Oyuncuların yama sonrasında grafik ayarlarını düzeltmek istemesinin sebebi ise grafik ayarlarını sürekli varsayılanlara döndüren başka bir hata. Yani yayınlanan yamayla bazı hatalardan kurtulduklarını düşünen PlayStation 4 oyuncuları, yeni bir hatayla daha karşılaşmış oldu. Ortada fazlasıyla çelişkili bir durum olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Şu an bu hatanın çözümü, bu tür hatalarda aklımıza gelen ilk şey: oyunu kapatıp yeniden başlatmak. The Gamer'da yer alan habere göre bu, oyunu kıran bir hata değil. En azından bunun bir teselli olduğu söylenebilir.

Şu an için Cyberpunk 2077 oynamak isteyen bir önceki nesil konsol kullanıcılarının daha keyifli bir oyun deneyimi için yapabileceği en iyi şey, oyunun tamamen düzeltilmesini beklemek olacak gibi duruyor. CD PROJEKT RED, şubat ayına kadar iki büyük güncelleme yayınlayacaklarını dile getirmişti. Şu an için PS4 ve Xbox One kullanıcılarının Mart 2021'i beklemeleri çok daha iyi gibi duruyor.