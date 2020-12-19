Cyberpunk 2077 İçin Yeni Bir Yama Yayınlandı

CD PROJEKT RED, bugün paylaştığı yazıda Cyberpunk 2077'deki birçok hatayı daha gideren yeni yamanın yayınlandığını açıkladı. Hotfix 1.05 olarak isimlendirilen yama, hem PC hem de konsollara özel geliştirmeler de içeriyor.

İlk duyurulduğu günden bu yana sabırsızlıkla yolunu gözlediğimiz Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde oyuncularla buluştu. Daha önce 3 kere ertelenen oyun için beklentiler ve umutlar yükseklerde tutulurken CD PROJEKT RED, maalesef oyunu hazır olmayan bir şekilde piyasaya sürdü.

Cyberpunk 2077, bir önceki nesil PlayStation ve Xbox oyun konsollarında oynanmayacak halde çalışırken yeni nesil sistemlerde dahi sınırları zorluyordu. En kötüsü, oyun içinde göz ardı edilemeyecek kadar fazla hata vardı. CD PROJEKT RED, oyunun çıkışının ardından bu hataları en az düzeye indirmek için çalışmalara başladı. Bundan 1 hafta önce ilk yamayı yayınlayan şirket, bugün de Hotfix 1.05 yamasını yayınlamaya başladı.

Cyberpunk 2077 Hotfix 1.05 yaması yayınlandı:

CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077 için yayınladığı Hotfix 1.05, beklendiği gibi pek çok hatanın giderildiği ve iyileştirmelerin getirildiği bir yama oldu. Öyle ki şirketin yayınladığı yama notlarında giderilen hataların listesi bir hayli uzun. Oyun; görevler, oynanış, görsellik, kullanıcı arayüzü ve performans kategorilerindeki bazı hatalarından kurtuldu. Oyunda giderilen bazı önemli hatalar şu şekilde oldu:

Görevlerde yaşanan/görülen çeşitli hatalar giderildi.

Siper alan NPC'lerin tepki süreleri iyileştirildi.

HDR'a biraz daha sıcaklık eklendi.

Oyunun kararlılığını artıran ve çökmesini engelleyen geliştirmeler yapıldı.

Yama, bunların yanı sıra hem PC tarafına hem de konsol tarafına özel bazı geliştirmeleri ve iyileştirmeleri de beraberinde getirdi. PC tarafındaki geliştirmelerin çoğu oyunun performansı ve kararlılığını ilgilendiriyordu. Bu bağlantıya tıklayarak yama notlarının tümüne ulaşabileceğiniz yama, şu anda yalnızca PlayStation ve Xbox için yayınlandı. Yama, PC kullanıcıları için en yakın zamanda yayınlanacak.