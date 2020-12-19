Cyberpunk 2077 Xbox Sayfasına Uyarı Mesajı Yerleştirildi

PlayStation Store'dan kaldırılan ve iade süreci başlatılan Cyberpunk 2077'nin Xbox mağazasında da yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun Xbox mağazasındaki sayfasında, performans sorunları yaşanabileceğine dair uyarı mesajı bulunuyor.

Çıkışıyla birlikte son yılların olumsuz anlamda en tartışmalı oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077, oyun dünyasında özellikle son dönemlerde büyük bir karışıklığa sebep oldu. Oyunun hatalarla dolu konsol sürümü, oyun için yıllardır bekleyen hayranları çileden çıkardı.

Oyunun PC sürümünde de hatalar olsa da PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri çok daha kötü durumda. Öyle ki oyunun PC sürümü Metacritic'te oyunculardan 7,1 puan alırken PlayStation 4 sürümü 3,1, Xbox One sürümü 4,3 puan alabildi.

Cyberpunk 2077'nin Xbox sayfasında uyarı

Cyberpunk 2077'nin PlayStation 4 için iade sürecinin başlamasıyla birlikte oyun, PlayStation Store'dan da kaldırıldı. Oyunun Xbox tarafında ise mağazadan kaldırma olayı yaşanmasa da oyuncular için bir uyarı mesajı yerleştirildi.

Oyunun Xbox One mağaza sayfasındaki açıklama kısmında "Kullanıcılar, bu oyun güncellenene kadar Xbox One konsollarında oyun oynarken performans sorunlarıyla karşılaşabilir" uyarısı yer alıyor. Bu uyarı mesajı şimdilik yalnızca mağazanın İngilizce sayfasında bulunuyor. Türkçe sayfasında ise oyun için hazırlanmış normal açıklama metni yer alıyor.

CD PROJEKT RED, oyunun Xbox sürümünün mağazadan kaldırılması için herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirtmişti. Dolayısıyla oyunun Xbox sürümünün mağazadan kaldırılmasının en azından kısa vadede beklenmediğini söyleyebiliriz.

Oyun henüz PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S konsollarına çıkış yapmadı ancak geriye dönük uyumlulukları sayesinde bu konsollarda da oynanabiliyor. Oyunun bu konsollardaki sürümü de içerisinde çeşitli hatalar barındırıyor ancak önceki nesil konsollardaki performansına göre çok daha iyi bir sonuç ortaya koyuyor.