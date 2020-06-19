Fortnite Köpek Balıklarının Neden Olduğu Komik Anlar (Video)

Fortnite 2. Bölüm'ün 3. sezonu nihayet yayınlandı. Yeni sezonla birlikte oyunun haritasının neredeyse yarısı sular altına gömülürken, karşımıza korkunç(!) köpek balıkları çıkmaya başladı. Köpek balıkları kimi zaman ilginç kimi zaman da komik anlara neden oluyor.

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, yeni sezonunu resmen başlattı. Fortnite 2. Bölüm 3. sezon, oyuna pek çok yenilikler getirdi. Bu yeniliklerden bir tanesi de köpek balıklarıydı. Oyun haritasının neredeyse yarısının sular altında kalmasının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkan köpek balıkları, Fortnite oyuncularına ilginç anlar yaşatıyor gibi görünüyor.

Fortnite geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalarda, Fortnite 2. Bölüm: 3. Sezon ile birlikte gelen köpek balıklarının eşyaları çalabileceği ifade ediliyordu. Ayrıca yetenekli oyuncular, sahip oldukları oltaları kullanarak bu köpek balıklarını bir tekne gibi kullanabileceklerdi. Ancak görünüşe göre geliştiriciler, köpek balıklarının bazı garip olaylara neden olabileceğini düşünmemişler.

Fortnite geliştiricilerinin oyuna eklediği köpek balıklarının bilinçli olarak mı eğlenceli anlara sahne olduğu yoksa bunun yazılımsal bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor. Ancak sizlere şimdi aktaracağımız görüntülerin büyük bölümünün yüzünüzde gülümseme oluşturacağı aşikar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Fortnite'ın yeni sezonuyla gelen köpek balıklarının neden olduğu o görüntülere yakından bakalım.

Merdivenlere tırmanan köpek balığı

Bir oyuncuya göre yeni sezonun özeti (sürpriz sonlu)

Olta hoşunuza gitmedi mi? Scootin emote'unu kullanın

Köpek balıklarına yem olmamaya çalışmalısınız

Köpek balıkları sizi karada da avlayabilir

Köpek balıkları, Fortnite oyuncularını gerçekten de korkutabilir

Sadece su değil, yeryüzü de fazlasıyla tehlikeli

Artık rakipleriniz sadece oyuncular değil

Doğru zamanı bekleyen bir köpek balığından asla kaçamazsınız