Cyberpunk 2077, PS4 Pro ve PS5'te Karşılaştırıldı [Video]

CD PROJEKT RED'in aralık ayında oyunculara sunacağı yeni oyunu Cyberpunk 2077'den yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan yeni videoda oyunun PS4 Pro ve PS5'te nasıl çalıştığı gösterildi.

CD PROJEKT RED, çıkışı yılan hikâyesine dönen oyunu Cyberpunk 2077 için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Yayınlanan yaklaşık 7 dakikalık yeni oynanış videosunda oyunun PlayStation 5 ve PlayStation 4 Pro sürümleri kıyaslandı.

Karakter oluşturma ekranını, videoda gezginin seçildiği yaşam yolu seçim ekranını ve araç içerisinde verdiğimiz bir savaş sahnesini gördüğümüz kıyaslama videosunda oyunun PlayStation 5 sürümünün bir tık önde olduğunu söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077'nin PS5 ve PS4 Pro sürümleri karşılaştırıldı

Oyunun PlayStation 5 sürümünün bir tık önde olduğunu söylemiştik ancak PlayStation 4 Pro sürümünün de pek altta kalır bir yanı bulunmuyor. Siz de yukarıdaki videoyu izleyerek sürüm arasındaki farkı kendiniz değerlendirebilirsiniz.

Oyunun Xbox Series X ve PlayStation 5 sürümleri, Xbox One X ve PlayStation 4 Pro sürümlerine göre daha iyi olsa da oyun, çıkışından itibaren gerçek bir yeni nesil oyun olmayacak. CD PROJEKT RED, haziran ayında yaptığı bir paylaşımda, yeni nesil donanımın gücünden faydalanılacak olan yamanın daha sonra çıkacağı ve oyunculara ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Yani oyunun yeni nesilde gerçekten nasıl göründüğünü yeni nesil yaması yayınlandıktan sonra görebileceğiz.

Bu sene içerisinde birçok kez ertelenen oyun, bir kez daha ertelenmezse 10 Aralık tarihinde oyunculara sunulmuş olacak. Yani kısacası oyunun çıkmasına oldukça az bir süre kaldı ve CD PROJEKT RED de oyunla ilgili yeni içerikler paylaşmaya devam ediyor. Stüdyo yeni paylaşımlar yaptıkça biz de buradan size aktarmaya devam edeceğiz.