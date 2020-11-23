Cyberpunk 2077'nin Fiziksel Kopyaları Sızdırıldı

Oyuncuların uzun zamandır merakla beklediği açık dünya rol yapma oyunu Cyberpunk 2077'nin fiziksel kopyası çevrimiçi ortamda sızdırıldı. PlayStation 4 kopyasının fotoğrafını Reddit'te paylaşan kişinin oyunu nasıl ele geçirdiği bilinmiyor.

Ertelemelere doyamayan CD PROJEKT RED oyunu Cyberpunk 2077, planlarda son anda bir değişiklik yapılmazsa 10 Aralık 2020 tarihinde nihayet çıkışını yapacak. Bu noktada oyunun çıkmasına henüz iki haftadan fazla bir süre olmasına rağmen oyunun fiziksel kopyaları çevrimiçi ortamda dolanmaya başladı.

Nasıl olduğu bilinmemekle birlikte geçtiğimiz gün bir Reddit kullanıcısı, oyunun PlayStation 4 fiziksel kopyasına sahip olduğunu iddia ederek bir fotoğraf paylaştı. Yorumlarda oyuna dair görüşlerine de yer veren Reddit kullanıcısı, oyun kutusunun oldukça ağır olduğunu, 2 disk içinde geldiğini ve yaklaşık 70 GB'lık bir alan kapladığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde Cyberpunk 2077 spoilerlarına dikkat:

Reddit kullanıcısının yalan söyleyip söylemediği bilinmiyor ancak bu konularda hassas bir oyuncuysanız, önümüzdeki günlerde sosyal medyadaki Cyberpunk 2077 paylaşımlarına dikkatle yaklaşmanızı tavsiye ederiz zira her an bir spoiler yiyebilirsiniz.

Öte yandan paylaşılan fotoğrafa bakacak olursak kutunun üzerinde disk sürücülü PlayStation 5 konsolları için ücretsiz yükseltmenin mevcut olacağını gösteren bir çıkartma ve kutu içeriğini gösteren bir başka çıkartma daha kutunun üzerinde yer alıyor.

Buna göre Cyberpunk 2077'nin fiziksel sürümünü satın alan oyuncular, 2 adet Blu-ray diskiyle gelen oyunun yanında oyundaki dünyayı anlatan bir özete, çıkartmalara, kartpostallara ve oyun haritasına da sahip olacak.

Geliştiriciliğini Polonya merkezli oyun stüdyosu CD PROJEKT RED'in üstlendiği Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürülecek.

PC tarafındaki dağıtıcılığını Steam'in üstlendiği oyun için belirlenen fiyat etiketi ise 249 TL. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.