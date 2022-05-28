Geçtiğimiz yıllarda oyun dünyasının en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077, onca ertelenme sürecinin ardından çok ciddi eksiklikler ile birlikte 10 Aralık 2020’de piyasaya sürülmüştü. Adeta bir ‘fiyasko’ çıkış süreci gerçekleştiren oyun, oldukça uzun bir süre kendisine gelemedi. Peki, geliştirici şikret CD Projekt Red neyi yanlış yaptı? Gelin, hep birlikte bu sorunların derinliklerine etraflıca göz atalım

Oyuncular olarak son yıllarda çıkan birçok büyük oyunun ciddi performans sıkıntılarını da beraberinde getirdiğine şahit oluyoruz. Örneğin; bu yılın ilk aylarında piyasaya sürülmüş olan Elden Ring. Oyuncular tarafından çok sevilmiş ve büyük övgülerle karşılaşmış olsa da, özellikle PC tarafında birçok performans problemine sahip bir şekilde çıkmıştı.

Bir diğer örnek olan Cyberpunk 2077’de ise işler birazcık daha karışıktı. Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en yüksek beklenti seviyelerinden bir tanesini elde etmeyi başaran CD Projekt, bu süreci düzgün bir şekilde değerlendiremedi ve oyunun gerçekleştiremeyeceği birçok şeyi oyunculara vadederek bu beklenti seviyesini oyuna negatif etki edecek bir düzeye taşıdı. O hâlde gelin, yapılan tüm bu hatalara birlikte değinelim.

CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077'nin çıkış sürecinde yaptığı tüm hatalar

CD Projekt’in en büyük hatası: Oyuncuların beklentileri nasıl yönetildi?

Oyuncular olarak, heyecanla beklediğimiz yapımlar hakkında beklentilerimizi yönetmek konusunda zorlanabiliyoruz. Cyberpunk 2077’nin siberpunk bir temada yer alan açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olduğunu düşünecek olursak; bu beklentilerin erişebileceği nokta büyük oranda artıyor. Çünkü; bu tarz büyük çaplı oyunlarda yapılabilecek aktiviteler, kendi özgün oynanış tarzınızı büyük oranda benimseyebileceğiniz için diğer oyun türlerine göre daha sık bir düzeyde oluyor.

Hâl böyle olunca da, Cyberpunk 2077’nin beklenti seviyesi her oyuncuda farklı bir etki yarattı. CD Projekt ise, bu beklenti sürecini başlarda güzel bir şekilde idare etse de, sürekli artmakta olan beklenti seviyesine yenik düştü ve oyunculara gerçekleştiremeyeceği vaatlerde bulunmaya başladı. Cyberpunk 2077’nin açık dünyası ve içerisinde barındırmakta olduğu çeşitlilik daha oyun çıkmadan öyle övülüyordu ki, ‘’Gelecekte geçen GTA’’, ‘’GTA’nın yerini alacak oyun’’ olarak bile tanımlanmaya başlamıştı.

Oyunun oynanış tarafından da detaylı bir şekilde bahsetmeye başlayan CD Projekt; oynanış mekanikleri ve ilerleyiş sistemini de epey ilgi çekici bir şekilde anlatmıştı. Daha sonrasında bu oynanış mekaniklerinin oldukça basit bir şekilde tasarlandığını ve oyun içerisinde çok az etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca, oyun piyasaya sürüldüğünde şehir içerisinde polis kovalamacası dâhi yoktu ve polisler direkt olarak arkanıza ışınlanıyordu.

Bu sürecin ardından CD Projekt’in oyunculara vermiş olduğu vaatlerin çok büyük bir çoğunluğunun oyunda aslında yer almadığı görülürken; Cyperpunk 2077, eleştirmenler tarafından ortalama 76 OpenCritic skoruna ulaştı.

Konsol kullanıcılarının üzücü Cyberpunk serüveni: Oyun hangi platformlarda düzgün çalışıyordu?

Xbox One, PlayStation 4, Stadia ve Microsoft Windows için piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, sadece PC ve bulut tarafında düzgün (!) bir deneyim sunabiliyordu diyebiliriz. Oyun, genel olarak çok ciddi optimizasyon sorunları, oyun kırıcı hatalar ve birçok sorun içerse de, özellikle konsollarda oynanamayacak bir seviyedeydi. Hatta Sony, oyunu uzun bir süreliğine PlayStation mağazasından dâhi kaldırdı.

CDPR (CD Projekt Red) ekibi, Cyberpunk 2077’yi geliştirirken en çok PC sürümüne odaklanmış ve oyunun grafiksel anlamda üst düzey bir iş olmasını istediği için, konsol tarafındaki durumunu arka plana atmıştı. Oyun, ilk duyurulduğu zamanlarda da Xbox One ve PlayStation 4 için duyurulduğu için; bu konsolları es geçip sadece yeni nesil konsollara çıkma gibi bir şansı da yoktu. Ayrıca, Cyberpunk’ın piyasaya sürüldüğü dönemde, Xbox Series X|S ile PlayStation 5 daha yeni çıkmıştı ve eski konsollara nazaran çok az bir oyuncu kitlesi bu konsollara sahipti.

CDPR, hırsına yenik düştü ve Cyberpunk 2077’nin bir ‘şaheser’ olarak nitelendirileceğine inanarak hareket etti. Eğer oyun çıkacağı tüm platformlarda özenle test edilmiş ve uyarlanmış olsaydı, içermekte olduğu onca oyun içi hataya rağmen çok daha düşük bir tepki seviyesiyle karşılaşabilirdi.

Konsol tarafındaki başarısızlığın yanı sıra; PC tarafında da çok büyük optimizasyon sorunları bulunuyor olsa da birçok oyuncu olumlu bir deneyim elde ettiğini öne sürdü. Ayrıca Cyberpunk 2077, çıktığında yeni nesil konsollar için optimize edilmemişti ve Xbox One ile PlayStation 4 sürümünü çalıştırıyordu.

Oyuncuların gazabı: Cyberpunk 2077 neden sürekli ertelendi?

Cyberpunk 2077’nin çıkış tarihi ilk duyurulduğunda oyunun 16 Nisan 2020 tarihinde çıkması planlanıyordu. Oyun henüz daha hazır olmadan, üzerindeki beklentiyi sürekli körüklemeye devam eden CDPR, oyunu ilk olarak 17 Eylül 2020’ye, sonrasında 19 Kasım’a ve daha sonrasında da 10 Aralık 2020’ye ertelemişti.

CD Projekt’in burada yaptığı hata, oyun henüz hazır değilken; sürekli olarak oyuncuların beklenti seviyesini yükseltmesiydi. Hâl böyle olunca da, her erteleme sürecinde çok büyük bir tepki gösterildi ve Cyberpunk 2077’nin çıkması için acele edilmeye başlandı. Böylece, çok büyük sorunlarla dolu bir oyun piyasaya sürülmüş oldu.

Eğer ilk ertelenme sürecinde oyun süresiz olarak ertelenseydi ve hazır olduğunda çıkacağı konusunda küçük bir not düşülmüş olsaydı, oyuncular ve hissedarlar tarafından büyük bir tepki toplayacak olsa da; bir süre sonra ortalık durulacaktı ve zamanı geldiğinde çok daha farklı bir Cyberpunk 2077 çıkış süreci ile karşılaşabilecektik.

Ayrıca, gazeteci Jason Schreier’in sosyal medyada paylaştığı bir gönderi: CDPR çalışanları ile yapılan röportajlarda şirketin; gerçekçi olmayan çıkış tarihlerini, kontrolsüz hırsı ve teknik sıkıntıları umursamayarak; ‘’Biz Witcher 3’ü yaptık. İşe yarayacak.’’ inancıyla ilerlediğini ortaya koymuştu.

Hayal kırıklığına uğrayan oyuncular: CD Projekt nasıl bir çözüm buldu?

Cyberpunk’ın sekiz milyondan daha fazla ön sipariş ile birlikte böyle bir çıkış yaptığını düşünecek olursak, CD Projekt’in nasıl bir tepkiyle karşılaştığını tahmin edebilirsiniz. Şirket, tüm oyunculara iade seçeneği sunacağını açıkladı ve her platformdan gelecek olan iadeleri kabul edildi.

Böylece, platform farketmeksizin oyun hakkında hayal kırıklığına uğrayan her kullanıcı, oyunu iade etme seçeneğine sahip oldu. Bu süreç zarfında; Microsoft’ta Cyberpunk 2077 için iade politikalarını genişletirken; Sony, iade seçeneğinin yanı sıra; oyunu uzun bir süreliğine PlayStation mağazasından kaldırdı.

Gelelim en tartışmalı konuya: Cyberpunk 2077 başarılı bir oyun mu?

Cyberpunk 2077, teknik anlamda olmasa da; satış tarafında oldukça başarılı bir yapım. Toplamda 18 milyon satış adedini geride bırakan oyun, sekiz milyondan daha fazla ön sipariş alarak neredeyse tüm yapım masraflarını daha piyasaya sürülmeden karşılamayı başarmıştı.

Ayrıca, oyunun içerisinde bulunduğu mevcut tüm sıkıntılı duruma rağmen; çok büyük bir oyuncu kitlesi tarafından da oldukça sevilmiş olduğunu belirtmekte fayda var. Oyunun şu anki durumunun da çok daha iyi olduğunu ve gelen büyük güncellemeler ile birlikte sorunların ciddi anlamda düzeltildiğini söyleyebiliriz. Peki, sizler Cyberpunk 2077 hakkında ne düşünüyorsunuz?