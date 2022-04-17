Witcher 3 Yeni Nesil Güncellemesi Hakkında Tüm Bilgiler

Birçok oyuncunun kalbini fethetmeyi başarmış sayılı oyunlardan bir tanesi olan The Witcher 3: Wild Hunt, güncellenmiş bir yeni nesil sürümüne kavuşacak. Peki, Witcher 3 yeni nesil güncellemesi ile birlikte bizleri neler bekliyor, ne gibi yenilikler gelecek? Çıkış tarihi, DLC paketi gibi tüm bildiklerimize detaylıca göz atıyor, merak edilen soruları cevaplıyoruz.

2015 yılı içerisinde; PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt, geçtiğimiz yıllardaki başarılı Nintendo sürümünün ardından; PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için yayımlanacak olan yeni nesil sürümüyle birlikte karşımıza çıkacak.

Cyberpunk 2077 ile birlikte oldukça yoğun bir sürece giren CD Projekt, ilgisini tekrardan Witcher evrenine çevirebilmiş gibi gözüküyor. Bazı yeniliklerin yanı sıra; ücretsiz DLC paketlerinin de olacağını söyleyen şirket, Geralt’ın destansı macerasını yeni nesile de taşımaya kararlı.

Witcher 3 yeni nesil güncellemesi hakkında tüm bildiklerimiz:

Minik bir özet: Yeni nesil güncellemesi nedir?

2020’nin sonlarına doğru, yeni nesil konsolların hayatımıza girmesiyle birlikte tekrardan sıkça duymaya başladığımız bir kelime olan ‘Yeni nesil güncellemesi’ çoğunlukla daha önceden piyasaya sürülmüş oyunlar için kullanılan bir terim. Bahsettiğimiz bu döngüye en güzel örnek, tek bir oyunu üç nesle de uyarlamayı başarmış olan Rockstar Games’den olacaktır.

Tabii ki, GTA V’nin ta kendisi! İlk olarak PlayStation 3 ile karşımıza çıkan oyun; sonrasında PlayStation 4’e, daha sonrasında ise PlayStation 5 için optimize edildi. Yani; oyunun göstereceği performans, mevcut konsolun gücüne ve desteklemekte olduğu teknolojilere göre özel olarak optimize edildi.

Ne gibi yenilikler bizleri bekliyor?

CD Projekt Red’in en iddialı olduğu konulardan bir tanesi, Witcher 3’e gelecek olan görsel iyileştirmeler diyebiliriz. Oyun içerisinde ‘ Işın İzleme ’ teknolojisine de yer verileceğini açıklamış olan şirket, Ebedi Ateş Kilisesi'nin alevlerinin aydınlattığı Novigrad akşamlarını daha da güzelleştirmeye kararlı gibi gözüküyor. Ayrıca, Witcher 3’ün önemli bir parçası olan mod topluluğuyla da yakından çalıştığı düşünülen şirket, en popüler görsel iyileştirme modlarından bir tanesini resmî olarak uyarlamaya çalışıyor olabilir. Böylece, çok daha gelişmiş dokular ile karşılaşabileceğiz.

Oyunun, PlayStation 5 ve Xbox Series X’de ‘ Işın İzleme ’ ile birlikte 4K 30 FPS olacağı düşünülürken, ışın izlemesiz seçeneğiyle 4K 60 FPS performans modunun olabileceğinden de bahsediliyor. Ayrıca, yeni nesil konsollar ile birlikte SSD tarafına geçilmesiyle, çok daha hızlı yükleme sürelerini de görebileceğiz. Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 yeni nesil güncellemesi, DualSense desteğini de beraberinde getirmişti. Bu da, Witcher 3 yeni nesil sürümünün de DualSense desteğine sahip olabileceği söylentilerini güçlendiriyor.

Nasıl bir DLC paketi göreceğiz?

Geçtiğimiz aylarda, Netflix’in Witcher dizisiyle iş birliğini duyuran CD Projekt, Witcher 3 yeni nesil güncellemesinin yeni ücretsiz DLC’ler de içereceğini açıklamıştı. Bu ücretsiz DLC’lerin sadece yeni nesile değil, oyunun mevcutta desteklemekte olduğu tüm platformlar için de yayımlanacağını da açıklayan şirket, Witcher hayranlarını müjdeli haberi vermişti.

Bahsedilen bu DLC’ler, ‘’Hearts of Stone’’ gibi bir hikâye genişlemesi olmayacak olsa da, Netflix dizisine dair kozmetik; yani, zırh seti tarzında içerikler olarak karşımıza çıkabilir. Kim bilir, belki Henry Cavill olarak bile oynayabiliriz.

Güncelleme hangi platformlara çıkacak?

The Witcher 3: Wild Hunt’ın yeni nesil güncellemesi, ‘Complete Edition’ adı altında; PlayStation 5 , Xbox Series X|S ve PC için duyuruldu. Yani; bahsetmiş olduğumuz görsel iyileştirmeler, ışın izleme, daha yüksek performans ve çok daha hızlı yükleme süreleri gibi unsurların sadece bu platformlarda yer alacağını belirtmekte fayda var.

Netflix’in The Witcher dizisiyle iş birliği içerisinde geliştirilmekte olan yeni ücretsiz DLC’ler için ise aksini söylemek mümkün. Bahsedilen ücretsiz DLC içerikleri, oyunun desteklemekte olduğu tüm platformlar olan; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch ve Steam Deck'te de yayımlanacak.

Yükseltme ücreti olacak mı?

Söz konusu yeni nesil güncellemesi olduğunda, zaman zaman bazı şirketlerin ayrıyetten bir fiyat etiketiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Oyunlardaki DLC politikalarına yeni yeni alışmaya başlamışken, yüksek performans için de ekstra para vermek kulağa biraz tuhaf geliyor.

Neyse ki, CD Projekt bu şirketlerden bir tanesi değil. Gelecek olan bu güncellemenin herhangi bir şekilde ‘ücretli’ olmayacağını ve The Witcher 3: Wild Hunt’a sahip olup, destekleyen platformlardaki herkesin ücretsiz bir şekilde yükseltebileceğini belirten CD Projekt Red, Witcher 3’ün yeni nesil sürümünü ücretsiz olarak yayımlayacak.

Güncellemenin çıkış tarihi ne?

İlk olarak 2021’in sonlarına doğru çıkacağı açıklanan The Witcher 3: Wild Hunt yeni nesil sürümü, daha sonrasında yapılan bir açıklama ile 2022’nin ikinci çeyreğine ertelenmiş ve şirketin Cyberpunk 2077’ye öncelik vereceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün yapılan resmî açıklama ile birlikte, oyunun yeni nesil sürümünün tekrardan ‘süresiz’ olarak ertelendiği açıklandı. Güncellemenin çıkışına oldukça az bir süre kala bu açıklamayı yapan CD Projekt, The Witcher 3’ün yeni nesil sürümünü kendilerinin geliştirmeye devam edeceğini belirtti.