CD PROJEKT RED'in tartışmaların odak noktasına oturan Cyberpunk 2077, Steam'de oyuncuları memnun edecek bir indirime girdi. Bu indirim, normal fiyatı 249 olan Cyberpunk 2077'nin 199.20 TL'ye indirilmesini sağlıyor.

2020 yılının sonunda duyurulan ve özellikle de bugları nedeniyle tartışmaların odak noktasından düşmeyen Cyberpunk 2077, Steam'de azımsanamayacak seviyede indirime girdi. Oyuncular, 27 Mayıs'a kadar devam edecek promosyon kapsamında bu oyuna yüzde 20 indirimle sahip olabilecekler.

Cyberpunk 2077, yıllardır çıkması beklenen ancak çıktığında da tam bir hayal kırıklığı yaşatan yapımlardan biri olarak tarihe geçmişti. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı CD PROJEKT RED, oyunla ilgili türlü sözler ve oyunculardan özür dilese de özellikle de konsol sahipleri, Cyberpunk 2077'den istediklerini bulamamışlardı. İşte bu oyun şimdi, Steam'de 199,20 TL'ye satın alınabilecek.

Cyberpunk 2077: 2077 yılında geçen bir açık dünya oyunu

Tek oyunculu bir yapım olarak karşımıza çıkan Cyberpunk 2077, dünya koşullarının bugünden çok farklı olduğu 2077 yılında geçiyor. Oyuncular, Night City olarak isimlendirilen kurgusal bir şehirde maceradan maceraya atlayacak, ölümsüzlüğü getiren özel bir ekipmanın peşine düşecekler. Üstelik tüm bu deneyim, Türkçe menü ve alt yazı seçeneğiyle oynanabilecek.

Özellikle de yüksek grafik özellikleriyle dikkat çeken Cyberpunk 2077'yi yüksek ayarlarda oynayabilmek için, Intel Core i7-4790 işlemci, 12 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060, 70 GB boş alana sahip olmanız gerekiyor. Ancak tüm bunlara sahip olsanız da zaman zaman buglarla karşılaşabileceğinizi unutmayın.

Eğer sizler de normal fiyatı 249 TL olan ancak yapılan indirimle 199,20 TL'ye satın alınabilen Cyberpunk 2077'ye Steam üzerinden ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.