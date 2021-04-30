Cyberpunk 2077 Yöneticilerine Milyon Dolarlar Kazandırdı

Oyun dünyasının en bomba hayal kırıklığı Cyberpunk 2077, her şeye rağmen oyunun yönetici kadrosuna milyon dolarlar kazandıracak.

Bloomberg’in bir raporuna göre Cyberpunk 2077 tüm hayal kırıklıklarına rağmen yönetici ekibini gerçekten zengin edecek. Polonya merkezli oyun firması CD PROJEKT RED, 2020 yılını rekor gelirle kapatmıştı. Cyberpunk 2077 o kadar çok sattı ki, oyun yöneticileri prim olarak ciddi paralar kazanacak.

Rapora göre CD PROJEKT RED’in CEO’ları Marcin Iwiński ve Adam Kiciński ayrı ayrı 6,3 milyon dolar prim alacaklar. Cyberpunk 2077’nin yönetmeni Adam Badowski’yse 4,2 milyon dolar prim alacak. Personellere 5.000 ile 9.000 dolar kâr paylaşımından prim ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Bununla beraber üst düzey diğer çalışanlar ortalama 15.000 ile 20.000 dolar arasında prim alacaklar. Direktörlerin ve diğer yöneticilerin henüz ne kadar prim alacaklarıysa belli değil.

Tüm sorunlara rağmen kazanan CD PROJEKT RED oldu:

Özellikle Sony PlayStation 5’te hala ciddi optimizasyon problemleri olan oyun, bugüne kadar sadece 30.000 kişiye para iadesi yaptı. 13,7 milyon satışta bu rakam ciddi bir başarı olarak gösteriliyor. Öte yandan bu kadar problemli bir oyun çıkaran CD PROJEKT RED ekibinin bu denli kâr etmesi kafalarda soru işareti bırakıyor.

Polonya merkezli firmanın 2020 yılı geliri 562 milyon dolar olarak açıklanmıştı. 865 çalışana 29,8 milyon dolar prim dağıtıldığı söyleniyor.

13,7 milyon kopyadan sadece 30.000 iade sonrasında oyuncuların hala Cyberpunk’tan umutlu olduğu görülüyor. Firma son yıllarda en çok yama yayınlayan oyunun sahibi olsa da garip bir şekilde tüm yöneticileri zengin oldu. Cyberpunk 2077 oyun dünyasının en büyük patlayan oyunlarından biri olsa da baktığınızda bu denli kâr paylaşımının yanında sermaye olarak da ciddi bir meblağ firmaya bırakılmış gibi görünüyor.

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