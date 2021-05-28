CD Projekt yetkilileri aldıkları kararla birlikte Cyberpunk geliştirici kadrosunun başındaki Adam Badowski'nin yerine, daha önce BioWare'de çalışmış Gabriel Amatangelo'yu getirdi.

Cyberpunk 2077, çıkışından beri sadece problemlerle anılan bir oyun oldu. Yapım, önce oyuncularını ve hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı sonra da hissedarlarını. Herkes bu hatalar yüzünden CD RPOJEKT RED çalışanlarını suçlarken oyunun geliştirici ekibinde değişim rüzgarları esmeye başladı.

Önce oyun hakkındaki planlarda değişiklik yapan ve oyunun gelecek özelliklerini erteleyip oyunu düzeltmeye odaklanan CD PROJEKT RED yönetimi, şimdi de geliştirici ekipte değişiklikler yapıyor.

Cyberpunk 2077'nin yönetmeni değişti:

GameIndustry sitesinin hazırladığı rapora göre Cyberpunk 2077’nin geliştirici kadrosunun başına Gabriel Amatangelo getirildi. Ocak 2020’de stüdyoya katılan Amatangelo, eski kreatif direktör Adam Badowski’nin yerine geçecek. Badowski, aynı zamanda CD PROJEKT RED'in stüdyo yöneticisi. Bu kararın Badowski’nin stüdyo yönetimine daha çok zaman ayırması için yapıldığı düşünülüyor. Şirketin sıradaki hedefininse aynı anda birden fazla oyun geliştirmek olduğu açıklanmıştı.

Bu noktada Amatangelo oldukça yoğun olacak gibi görünüyor zira Cyberpunk 2077 şu anda hiç iyi bir durumda değil ve çıkışından beri birçok yama aldı. Bununla birlikte şirketin Cyberpunk hakkındaki planları da biraz değişti. CD PROJEKT RED CEO’su Adam Kiciński, "Nisan ayında oyunu stüdyonun gurur duyacağı bir hale getirmek konusunda oldukça kararlıyız” demişti. Oyun için çıkacak olan ek paketlerin çıkış tarihlerini bile erteleyerek öncelikli hedefin oyunu düzeltmek olduğunu belirtmişlerdi.

CD PROJEKT RED'e katılmadan önce Amatangelo, BioWare’de tasarım yönetmeni olarak çalışıyordu. Dragon Age ve Star Wars: The Old Republic gibi oyunlarda da imzası bulunan Amatangelo’nun Cyberpunk 2077'yi nasıl bir hale getireceğiniyse zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz.

Raporda ayrıca başka bir CD Projekt Red çalışan olanı Mateusz Tomaszkiewicz’in şirketten ayrıldığı yönünde bilgiler yer alıyor. Mateusz Tomaszkiewicz Cyberpunk 2077’nin görev dizaynından sorumlu ekibin yöneticisiydi.